Romanina | lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica | “Servono reti alternative

(Di venerdì 1 giugno 2018) Bambini a scuola di giornalismo e. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della” che i protagonisti delle varie esperienze associative romane (e non solo) hanno deciso di prendere ogni giovedì nel bar di via Barzilai, fra incontri e sostegno alle vittime delle prevaricazioni mafiose – si sono impegnati non solo a non lasciare solo uno dei quartieri più difficili della periferia capitolina, ma anche a costruire dalle fondamenta una nuova cultura contro la criminalità e per i diritti sociali. Ecco allora che, come nel più costruttivo dei ...