Roma Un mondo da scoprire a costo zero

Ambiente : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste . Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste , con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, ...

Giro d’Italia. Pd all’attacco del M5S : “A Roma figuraccia in mondovisione” : “Il Giro d’Italia si ferma per l’assoluta incapacità di governare Roma da parte del Movimento 5 Stelle. Poco fa, infatti,

'Mondo di mezzo' - una condanna e 20 rinvii a giudizio a Roma : In uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo , il gup di Roma Monica Ciancio ha deciso 20 rinvii a giudizio e una condanna a un anno di reclusione in abbreviato. Al processo, che inizierà il 19 ...

Roma - manifesto choc contro aborto : "Prima causa femminicidio al mondo" : Roma, manifesto choc contro aborto:"Prima causa femminicidio al mondo" CitizenGO ha affisso una serie di manifesti per le strade della Capitale in vista della 'Marcia per la Vita', in programma sabato 19 maggio. La campagna ha già suscitato numerose polemiche e in molti hanno chiesto l’intervento di Campidoglio e ...