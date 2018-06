Roma Summer Fest 2018 – Avis autonoleggio nuovo mobility partner

Roma Summer Fest - via con Arctic Monkeys : ... con un concerto extra a settembre, ospitando in totale circa 40 concerti di tutti i generi musicali: rock, pop, jazz, classica, world music e spettacoli. Per la prima volta nella storia del Parco ...

Guida al Roma Summer Fest - da Patti Smith a De Gregori : tutte le star : Il Roma Summer Fest comincia già il prossimo week end, sabato 26 e domenica 27 maggio, con un doppio concerto degli inglesi Arctic Monkeys , band on the road dal 2002, anno in cui a High Green, ...

Le date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua dopo le due anteprime di maggio a Milano e Roma : Sono state annunciate le prime date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua, al via a maggio con due speciali anteprime in programma a Milano e a Roma. Il Mowgli summer tour inizierà ufficialmente a giugno, il giorno 9, con un concerto atteso a Treviso. dopo il grande successo registrato con l'album Mowgli – il disco della giungla, certificato disco d'oro e ai vertici delle classifiche di vendita, Tedua annuncia la tournée di concerti in ...

Roma Summer Fest 2018 : all’Auditorium Sting - Patti Smith - Johnny Depp - Francesco De Gregori : Roma Summer Fest 2018: all’Auditorium Sting, Patti Smith, Johnny Depp, Francesco De Gregori e molti altri nomi della musica italiana e internazionale The post Roma Summer Fest 2018: all’Auditorium Sting, Patti Smith, Johnny Depp, Francesco De Gregori appeared first on PinkRoma.

Prima edizione di Roma Summer Fest all’Auditorium : Nomi eccellenti, icone storiche e glorie d’oggi, varietà di generi, oltre 40 concerti, pacchetti scontati per giovani. E’ la Prima

Roma Summer Fest : la grande musica arriva nella Capitale : Per molto tempo l'Heineken Jammin Festival ed il Pistoia Blues sono stati il punto di riferimento per gli amanti dei grandi concerti con i nomi più prestigiosi della scena rock internazionale e del sound blues. Negli ultimi anni, però, sono nati sulla penisola molti altri eventi che, sommati, rendono l'Italia uno dei punti di grande concentrazione di Festival musicali estivi. E' il caso, tra gli altri, del Roma Summer Fest. ...Continua a leggere

Roma Summer Fest la Capitale della musica internazionale : di Stefania Cigarini Rock, pop, jazz, classica, world music, spettacoli e quattro concerti in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Luglio Suona Bene cambia nome e diventa Roma Summer Fest con l'idea di trasformare Roma in una Capitale per ...

Nasce Roma Summer Fest - all'Auditorium due mesi di concerti con i big : ... dal rock al pop, dal jazz alla classica, con in più una serie di esibizioni in collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia e anche spettacoli, a partire dalla doppia data di Gigi Proietti , ...