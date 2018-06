Roma Rubavano nelle palestre | 2 arresti

romadailynews

Roma, rubavano ai clienti di palestre di lusso: due arresti e due denunce

(Di venerdì 1 giugno 2018), 2– Aderivano alle offerte per usufruire di giorni di provapiù esclusivedi, esibendo un documento falso per non essere rintracciati. Una volta conquistata la fiducia dei gestori, mostravano la loro più totale soddisfazione circa le attività e la struttura, confermando la loro presenza anchesedute successive. Raggiunta la palestra in ore di punta, si recavano negli spogliatoi e facevano razzia degli effetti personali dei frequentatori abituali custoditi all’interno degli armadietti, per poi sparire velocemente. Con le accuse di furto aggravato, sostituzione di persona e frode informatica, nella Capitale i carabinieri della stazione “San Sebastiano” hanno arrestato due uomini, di 44 e 30 anni, denunciandone altri due, tutti italiani. Gli arrestati sono stati colpiti da un’ordinanza di ...