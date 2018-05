Roma Le attività cimiteriali saranno gestite direttamente da Ama

Roma : Usura e attività finanziaria abusiva - 43enne ai domiciliari : Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del locale Tribunale. Questo nei confronti di una donna di nazionalità filippina, per i reati di Usura e abusiva attività finanziaria . Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico – finanziaria di Roma hanno accertato che una 43enne , in Italia ...

Roma - mostre e attività nei musei per la prima domenica di maggio : Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia che celebra i 70 anni della Magnum Photos con le celebri immagini e gli storici reportage della più grande agenzia fotogiornalistica al mondo e la mostra ...

Maltempo - via alle lettere per il rimborso danni in Emilia Romagna : oltre 300mila euro ad attività : Sono in partenza da oggi le lettere di rimborso per i commercianti (negozi, ristoranti, piccoli artigiani) danneggiati, l’11 e 12 dicembre scorsi, dagli eventi alluvionali che hanno investito la frazione di Lentigione, nel comune di Brescello (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), con l’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese. Concluse le ...