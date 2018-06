: Roma. Furti nelle palestre, due arresti - TelevideoRai101 : Roma. Furti nelle palestre, due arresti - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: #Roma, #furti: #ladro scoperto rischia il #linciaggio - simonecitterio1 : @pad_dugnano_PL segnalata una mercedes grigia in via Pasubio alle ore 16 di oggi pomeriggio gia' segnalata in prece… -

Aderivano alle offerte di giorni di provapiù esclusivene,esibendo documenti falsi per non essere rintracciati. Poi si mostravano soddisfatti e confermavano la loro presenza anchesedute successive per poter fare razzia negli spogliatoi di effetti personali dei frequentatori abituali, custoditi negli armadietti. Infine sparivano velocemente. Con le accuse di furto aggravato,sostituzione di persona e frode informatica, i carabinieri dihanno arrestato 2 uomini e denunciato altri due.(Di venerdì 1 giugno 2018)