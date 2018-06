Roma | Deteneva fucile con matricola abrasa | arrestato

romadailynews

(Di venerdì 1 giugno 2018)– Un veliterno di 56 anni nascondeva in casa unconcompleto di circa 150 colpi e di una canna supplementare. Questo nonostante un’ordinanza prefettizia gli vietasse, dal 2012, di detenere armi a qualsiasi titolo. L’uomo e’ finito nel mirino degli investigatori della Polizia di Stato i quali avevano il sospetto, rivelatosi poi fondato, che lo stesso potesse nascondere un’arma. La perquisizione, svolta dagli agenti del commissariato di Velletri, diretto da Fiorella Bosco, ha permesso di trovare il. L’arma era avvolta in un lenzuolo e nascosta dietro ad un mobile. Le munizioni e l’altra canna erano invece custodi in due armadi. Il 56enne e’ statoe condotto presso il carcere di Velletri. L’arma e la canna saranno ora esaminate dai tecnici al fine di stabilirne la provenienza. E’ ...