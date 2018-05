Roma Dal 2019 lo SPID unica modalità di accesso

Atletica - 100 metri al Golden Gala di Roma vince Baker. Tortu a 3 centesimi dal record italiano 10 04 : È giunto terzo e negli ultimi venti metri , "ho corso forte ma non nella maniera giusta", ha commentato Filippo, si è permesso il lusso di rubare un metro e mezzo al primatista del mondo dei 60 Chris ...

Il post Romantico della Isoardi : "Muoio dalla voglia di rivederti" : In molti hanno visto in quelle parole un messaggio d'amore per Matteo Salvini, impegnato in queste ore a sbrogliare la matassa del governo con il Movimento Cinque Stelle. Elisa Isoardi, compagna del leader della Lega, ha pubblicato su Instagram l'immagine con una frase romantica. "È da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c'è di mezzo l'amore". La dolce frase ha scatenato i fan della coppia. A corredo della breve poesia la ...

Agostino Di Bartolomei/ 24 anni dalla morte : lo scudetto con la Roma - una scomparsa mai chiarita : Sono passati 24 anni dalla morte di Agostino Di Bartolomei, che si tolse la vita il 30 maggio 1994 per circostanze mai del tutto chiarite. Fu capitano del secondo scudetto della Roma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:44:00 GMT)

In libreria “Il Presidente è scomparso” il Romanzo scritto dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton : Arriva in libreria il 4 giugno in contemporanea mondiale e in Italia per Longanesi Il Presidente è scomparso, il romanzo scritto a quattro mani dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dall’autore più venduto al mondo, James Patterson. La morte di un agente americano della Cia in Algeria, l’esplosione di una grave crisi internazionale, la scomparsa dalla Casa Bianca del Presidente in carica: è questa l’atmosfera in cui si snoda il ...

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA : I due uomini erano membri di al-Qaeda, rapiti, detenuti illegalmente e torturati dalla CIA The post La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA appeared first on Il Post.

Roma - morta donna caduta nel vano ascensore/ Ipotesi suicidio : abitava al primo piano ma è volata dal sesto : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:43:00 GMT)

Roma - apre la porta dell'ascensore e cade nel vuoto : donna muore precipitando dal quinto piano : Tragedia a Roma, dove una donna è precipitata per cinque piani nella tromba dell'ascensore ed è morta. E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita, al civico...

Dalla Roma ai social - Carlo Verdone dice la sua ai microfoni di ECG : Carlo Verdone è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus Il popolare attore e regista Romano, Carlo Verdone, ha parlato dei social: “ci sono tanti fake che si spacciano per me. Bisogna iniziare a dare una regolata a queste cose qui. E’ indubbiamente una patologia, a molte persone piace impossessarsi della personalità di una celebrità, di una ...

Dall'Inghilterra : 'Il Liverpool vuole Alisson - la Roma chiede 90 milioni' : Liverpool - Il Liverpool sogna Alisson Becker . La prestazione di Karius nella finale di Champions League di Kiev ha spinto i vertici dei Reds a cercare un rinforzo tra i pali in questa sessione di ...

Roma - dall'Inghilterra : chiesti 90 milioni al Liverpool per Alisson : La Roma intende resistere ma se qualcuno volesse davvero Alisson, allora il prezzo è bell'e fatto: 79 milioni di sterline, ovvero 90 milioni di euro. È la cifra che il club giallorosso intende ...

«Fuori dall'euro si sta peggio» : il caso della Romania e quei dati così diversi dai nostri : Ad avvantaggiare questo tipo di ottimismo contribuisce anche la ripresa economica , con l'economia che è cresciuta del 6,9% nel 2017, e la disoccupazione che è scesa sotto il 5%. L'aumento dell'...

La Romania sogna la moneta unica : "Fuori dall'euro si sta molto peggio" : I dati economici dicono che nel 2017 l'economia romena è cresciuta al ritmo più alto di tutta l'Europa , +6,9%, , che la disoccupazione è sotto il 5%, anche se negli ultimi mesi è schizzata l'...