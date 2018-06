Roma | Corpus Domini | il Papa a Ostia

romadailynews

(Di venerdì 1 giugno 2018)– Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo domenica 3 giugno.Francesco sarà a: alle ore 18 presiederà la Messa nella piazza antistante la parrocchia di Santa Monica (piazza omonima). Concelebreranno l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario delper la diocesi di, i vescovi ausiliari e i sacerdoti delle parrocchie di, con apposito biglietto rilasciato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Per gli altri sacerdoti non e’ prevista concelebrazione . Al termine della Messa, si svolgerà la processione con il Santissimo Sacramento lungo un percorso di un chilometro e duecento metri, attraverso alcune strade del quartiere sul litoraleno. Che per l’occasione saranno chiuse al traffico: piazza Santa Monica, via delle Sirene, corso Duca di Genova, via della Corrazzata, via del Sommergibile, via ...