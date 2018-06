Roma | colpisce figlio in faccia con un pugno Arrestato 52enne

romadailynews

(Di venerdì 1 giugno 2018): uomo denunciato da moglie per violenze domestiche-I Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno posto in arresto un uomo di 52 anni, residente a Palombara Sabina. I militari hanno proceduto all’ammanettamento dopo che ilha sferrato unin volto aldi 17 anni. L’aggressore, già gravato da precedenti di polizia, è stato accusato di maltrattamenti. I militari, intervenuti in località Ponte delle Tavole di Palombara per una violenta lite in famiglia segnalata al 112 da un cittadino, hanno bloccato l’uomo dopo che aveva colpito ilal volto con un. Il giovane, con una evidente ferita al naso, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Gonfalone” di Monterotondo. Giudicato guaribile con una prognosi di 20 giorni per frattura delle ossa nasali e ferita lacero contusa alla nuca. Successivamente, la moglie ...