Roma | Assalto a portavolori con fucili e giubbotti antiproiettili

Roma - assalto a furgone portavalori all'Aurelio : 1 - 5 milioni di euro il bottino : assalto alle 7 a un furgone portavalori all'Aurelio a Roma: bottino di un milione e mezzo di euro. Il colpo è stato messo a segno davanti a decine di automobilisti in via Aurealia...

Roma - 90 milioni per Alisson : il Liverpool pronto all’assalto : Roma, 90 milioni- Il Liverpool sarebbe pronto a mettere le mani su Alisson. La Roma chiede 90 milioni di euro. Secca e decisa la pretesa del club giallorosso. Monchi non cederà di un centimetro. Tuttavia, come si legge su “SportMediaset“, il club inglese proverà a trattare, ma la sensazione è che la Roma non voglia […] L'articolo Roma, 90 milioni per Alisson: il Liverpool pronto all’assalto proviene da Serie A News Calcio ...

'Un caffè per la legalità' al Roxy Bar di Roma contro assalto dei Casamonica : C'erano i rappresentanti degli enti di categoria dei giornalisti, esponenti di associazioni e istituzioni, personaggi del mondo della cultura e della politica, studenti e cittadini del quartiere a ...

Calciomercato - Inter e Roma all’assalto dell’Atalanta : ecco l’obiettivo : Il Calciomercato è già entrato nella fase calda, in particolar modo molto attiva l’Inter che nelle ultime ore ha chiuso il doppio colpo De Vrij-Asamoah. Guarda al futuro anche la Roma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune dall’Atalanta, si tratta di Ilicic, autore di una stagione entusiasmante, da capire la volontà dell’Atalanta che ancora non ha stabilito una cifra per il cartellino. Sono ...

Roma - assalto a Kluivert : figlio d’arte - classe 1999 attualmente in forza all’Ajax : Roma, assalto A Kluivert- La Roma si prepara a sferrare un affondo totale su Justin Kluivert. Come riporta l’odierna edizione di “Il Messaggero”, il d.s Monchi avrebbe individuato nell’attuale attaccante dell’Ajax un ottimo investimento in vista del futuro. figlio D’ARTE: QUALITA’ E PERSONALITA’ figlio di Patrick Kluivert, ex attaccante di Ajax, Milan e Barcellona, Justin […] L'articolo Roma, ...

Casamonica - dopo raid al Roxy Bar aggredita troupe di Nemo/ Video - 4 arresti per l'assalto alla Romanina : raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. aggredita troupe di giornalisti di Nemo Rai2, il Video(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:28:00 GMT)

Roma - assalto ai cassonetti gialli tra vandali e ladri di vestiti : Sono tornati in strada con la loro forma squadrata e l'indistinguibile colore che fu: quel giallo-canarino che permette un loro riconoscimento a metri di distanza. Come degli abbagli tra il grigio ...

Liverpool - due ultrà Romanisti picchiano tifoso avversario : arrestati per tentato omicidio L’assalto : guarda il video : Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni in manette dopo il grave ferimento di un fan cinquantenne dei Reds: atterrato con un colpo della fibbia di una cintura Altri sette fermati per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive

De Rossi e la carica dei veterani nella Roma all'assalto dei Reds : Capitan De Rossi è un campione del mondo e di gare di Champions ne ha giocate 55, segnando anche sette reti. Ora che Totti è passato dietro la scrivania, è l'unico superstite della Roma che dieci e ...