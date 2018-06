Roland Garros – Djokovic versione guerriero! Nole vince la battaglia contro Bautista-Agut dopo quasi 4 ore : Novak Djokovic accede agli ottavi di finale del Roland Garros vincendo una vera e propria battagli contro Roberto Bautista Agut Ci si aspettava una grande risposta da Novak Djokovic e quella risposta è arrivata. dopo aver superato i primi due turni con qualche difficoltà, il tennista di Belgrado ha dato prova di una ritrovata solidità mentale e fisica nella sfida dei sedicesimi di finale che l’ha visto opposto allo spagnolo Roberto Bautista ...

Roland Garros - Keys e Kasatskina si qualificano per gli ottavi : PARIGI , Francia, - Madison Keys si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros femminile. La tennista americana, testa di serie numero 13, ha superato al terzo turno la giapponese Naomi ...

Roland Garros - Zverev e Verdasco agli ottavi : L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, si è arresa alla romena Mihaela Buzarnescu, numero 33 del ranking Wta e 31 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 37 minuti.

Roland Garros – Crolla Svitolina! La campionessa di Roma sorpresa da Buzarnescu ai sedicesimi : Elina Svitolina sconfitta nei sedicesimi di finale del Roland Garros: la tennista ucraina, vincitrice degli Internazionali di Roma, sconfitta da Buzarnescu Alla vigilia era inserita fra le outsider di lusso del Roland Garros, ma lo Slam francese di Elina Svitolina si è concluso fin troppo presto rispetto alle aspettative. La tennista ucraina, vincitrice degli Internazionali d’Italia, è stata sconfitta ai sedicesimi di finale dalla romena Mihaela ...

Tennis - Roland Garros : Alex Zverev - che spavento : 5 set per far fuori Dzumhur : Tennis I risultati in diretta Il primo big del Roland Garros a tagliare il traguardo della seconda settimana è il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2, che si è salvato da una clamorosa ...

Roland Garros : crolla Dimitrov - che sofferenza per Zverev - Nishikori in scioltezza : Roland Garros, spettacolo anche quest’oggi sulla terra rossa di Parigi, Zverev soffre ma approda agli ottavi: fuori invece Dimitrov Roland Garros, un terzo turno ricco di suspance in questo pomeriggio parigino. La testa di serie numero 4, il bulgaro Dimitrov, è stata eliminata per mano di un grande Verdasco: 7-6 6-2 6-4 il finale. Lo spagnolo ha avuto la meglio in tre set, ed ora si appresta ad affrontare al 4° turno (ottavi) il vincente ...

Roland Garros - Verdasco vola agli ottavi : Dimitrov fuori al terzo turno : PARIGI , FRANCIA, - Prima grossa sorpresa al Roland Garros : lo Slam parigino perde al terzo turno Grigor Dimitrov . il bulgaro, testa di serie numero 4, è stato battuto dallo spagnolo Fernando ...

Dzumhur - scontro con raccattapalle/ Video Roland Garros - tennista lo “abbatte” poi si scusa e gli dà un bacio : Dzumhur, scontro con raccattapalle: Video Roland Garros 2018. Il tennista bosniaco “abbatte” il ragazzo, poi si scusa e gli dà un bacio. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:58:00 GMT)

Roland Garros – Fabio Fognini show! L’azzurro scatenato : “next-gen? Una cazzata! A quello che ha giocato contro di me manca…” : Fabio Fognini si dimostra schietto e sincero come sempre: nel post gara contro Ymer, il tennista italiano critica la troppa attenzione Fabio Fognini, nelle sue dichiarazioni, è sempre schietto e sincero. È risaputo. Il tennista ligure non rinuncia mai ad esprimere il suo parere, senza mezzi termini, anche a costo di generare polemica. Al termine della sfida vinta contro Ymer, Fognini è stato molto critico verso l’attenzione che viene data ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato - Berrettini e Giorgi oggi nel 3° turno : Inizia il terzo turno del Roland Garros con tre italiani nel tabellone maschile -come non accadeva dal 1989 - e Camila Giorgi in quello femminile. Dalle 14.30 il 22enne romano Matteo Berrettini ...

LIVE Roland Garros 2018 - DIRETTA 1° giugno : Camila Giorgi ci prova con Stephens - sfide affascinanti per Berrettini e Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di incontri al Roland Garros 2018. Oggi scatta il terzo turno e ci saranno ben tre italiani protagonisti. Camila Giorgi avrà l’onore di calcare il Philippe Chatrier, il Campo Centrale di Parigi, contro l’americana Sloane Stephens. Una sfida difficile ma alla portata dell’azzurra, che quest’anno ha già battuto la statunitense (ma su una superficie diversa) ...

Roland Garros 2018 : Alexander Zverev e Novak Djokovic gli osservati speciali. Berrettini - Cecchinato e Giorgi vorranno stupire : Giornata di terzo turno al Roland Garros 2018. I giochi iniziano a farsi interessanti e, sulla terra rossa più prestigiosa del panorama tennistico mondiale, i grossi calibri ed i nostri azzurri sono pronti a mettere in mostra tutte le loro qualità. Sul campo Centrale Alexander Zverev (testa di serie n.2), dopo aver visto le porte dell’inferno nel round precedente contro il serbo Dusan Lajovic (vittoria al quinto set), darà il via alle ...

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo venerdì 1 giugno. Il programma e gli orari. In campo Berrettini - Giorgi e Cecchinato : Cominciano le sfide del terzo turno al Roland Garros. Oggi scendono in campo tre italiani: Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Camila Giorgi. Quest’ultima avrà l’onore di chiudere il programma sul Philippe Chatrier, sfidando l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero 10 e vincitrice degli ultimi US Open. Nei precedenti la marchigiana è avanti per 2-1. Questo finora è stato il miglior Roland Garros della carriera per ...