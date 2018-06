Roland Garros | Thiem ferma Berrettini

Roland Garros – Berrettini non ce la fa : l’azzurro ko al terzo turno contro Thiem : Matteo Berrettini eliminato da Thiem al terzo turno del Roland Garros: niente da fare per l’azzurro Finisce al terzo turno l’avventura di Matteo Berrettini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il 22enne romano, numero 96 del mondo, cede all’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 in due ore ...

Roland Garros - impresa Cecchinato : batte Carreno Busta e va agli ottavi. Fuori Berrettini : PARIGI - E' la giornata probabilmente più bella della carriera di Marco Cecchinato. Il 25enne palermitano si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam,...

Roland Garros 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede in quattro set a Dominic Thiem : Matteo Berrettini non riesce ad imitare Marco Cecchinato: nel terzo turno del Roland Garros l’azzurro viene sconfitto dall’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero sette, e deve dire addio al secondo Slam stagionale. Lo score finale recita 6-3 6-7 (5) 6-3 6-2 per il numero 8 ATP in due ore e trentanove minuti di gioco. Il primo set vede l’azzurro partire benissimo e trovare il break a 30 in apertura, poi lo strappo è ...

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato entra in una nuova dimensione e approda agli ottavi! Sconfitto lo spagnolo Carreno Busta! : Grande impresa di Marco Cecchinato al Roland Garros! Nel terzo turno il tennista azzurro batte la testa di serie numero 10, l’iberico Pablo Carreno Busta e vola agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincitore del match tra il belga David Goffin ed il transalpino Gael Monfils. Il punteggio finale recita 2-6 7-6(5) 6-3 6-1 per l’italiano in due ore e 22 minuti di gioco. Nel primo parziale l’iberico trova subito il break in ...

Roland Garros – Impresa Cecchinato! L’azzurro è strepitoso : Carreno-Busta si arrende al quarto set : Impresa strepitosa di Marco Cecchinato nei sedicesimi del Roland Garros: il tennista azzurro supera Pablo Carreno Busta, numero 11 ATP, in 4 set Alzi la mano chi ad inizio Roland Garros avrebbe scommesso su Marco Cecchinato arrivato fino agli ottavi di finale. Probabilmente nessuno, nemmeno lo stesso Cecchinato avrebbe pensato di ottenere un risultato simile eppure agli ottavi del tabellone dello Slam francese figura il suo nome. Dopo aver ...

Roland Garros – Caroline Wozniacki sul velluto contro Parmentier : alla francese restano le briciole : Caroline Wozniacki accede agli ottavi di finale del Roland Garros con estrema facilità: la numero 2 al mondo liquida Parmentier in due set Nonostante sia numero 2 al mondo, Caroline Wozniacki non era presente fra le favorite alla vittoria finale del Roland Garros. La tennista danese però è arrivata agli ottavi in scioltezza e si candida quantomeno come outsider di lusso. Lo dimostra la vittoria facile in 1 ora e 19 minuti arrivata contro Pauline ...

LIVE Roland Garros 2018 - DIRETTA : azzurri da sogno! Cecchinato avanti con Carreno Busta - Berrettini alla pari con Thiem! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di incontri al Roland Garros 2018. Oggi scatta il terzo turno e ci saranno ben tre italiani protagonisti. Camila Giorgi avrà l’onore di calcare il Philippe Chatrier, il Campo Centrale di parigi, contro l’americana Sloane Stephens. Una sfida difficile ma alla portata dell’azzurra, che quest’anno ha già battuto la statunitense (ma su una superficie diversa) ...