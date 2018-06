Roland Garros | grande impresa di Cecchinato | fuori Berrettini

Roland Garros - paura per uno scontro tra Dzumhur e un raccattapalle : Attimi di tensione al Roland Garros per uno scontro "frontale" tra un raccattapalle e Damir Dzumhur. Il bosniaco, durante il quarto set sul punteggio della sfida con Zverev ha steccato un dritto ed è ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminie (venerdì 1 giugno). Avanti Caroline Wozniacki - fuori Elina Svitolina. Non scende in campo Camila Giorgi : La pioggia ferma tutto al Roland Garros: completati soltanto sei degli otto match in programma nel tabellone femminile. Non scende neppure in campo la nostra Camila Giorgi, che giocherà domani. Nei match conclusi fa rumore il tonfo dell’ucraina Elina Svitolina, eliminata in due set dalla romena Mihaela Buzarnescu, mentre avanza senza intoppi la danese Caroline Wozniacki, che supera la transalpina Peuline Parmentier. La russa Daria ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone maschile (venerdì 1 giugno). Impresa Cecchinato - avanti Djokovic e Zverev : La pioggia ferma tutto al Roland Garros: completati soltanto sei incontri degli otto previsti, mentre gli ultimi due verranno terminati domani. Bilancio agrodolce per l’Italia: Impresa di Marco Cecchinato, che elimina l’iberico Pablo Carreno Busta, mentre Matteo Berrettini cede il passo all’austriaco Dominic Thiem. Negli altri incontri odierni il tedesco Alexander Zverev elimina in cinque set il bosniaco Damir Dzumhur, mentre ...

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato corona una stagione fantastica sulla terra con uno Slam da sogno : La maratona al primo turno, la festa al secondo, ed ecco, oggi, nella prima recita nel terzo turno di un torneo dello Slam, arriva la grande impresa per Marco Cecchinato: lo scalpo dell’iberico Pablo Carreno Busta certifica l’accesso agli ottavi di finale per il tennista nato a Palermo. Il classe 1992, che a fine aprile era arrivato anche al numero 59 (ora è al 72), potrebbe ritoccare il suo best ranking, dato che lo scorso anno si ...

Roland Garros 2018 - il programma di sabato 2 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : Day 7 al Roland Garros, per l’Italia emozioni assicurate: Fabio Fognini sfida il britannico Kyle Edmund nel terzo turno, mentre nel torneo di doppio Daniele Bracciali ed Andreas Seppi se la vedranno con la coppia numero 3 del seeding formata dal finlandese Henri Kontinen e dall’australiano John Peers. Di seguito il programma completo di domani, sabato 2 giugno. Campo Philippe-Chatrier dalle ore 11.00 Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs ...

Roland Garros 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede in quattro set a Dominic Thiem : Matteo Berrettini non riesce ad imitare Marco Cecchinato: nel terzo turno del Roland Garros l’azzurro viene sconfitto dall’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero sette, e deve dire addio al secondo Slam stagionale. Lo score finale recita 6-3 6-7 (5) 6-3 6-2 per il numero 8 ATP in due ore e trentanove minuti di gioco. Il primo set vede l’azzurro partire benissimo e trovare il break a 30 in apertura, poi lo strappo è ...

