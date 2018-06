Roland Garros 2018 | Alexander Zverev e Novak Djokovic gli osservati speciali Berrettini

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo venerdì 1 giugno. Il programma e gli orari. In campo Berrettini - Giorgi e Cecchinato : Cominciano le sfide del terzo turno al Roland Garros. Oggi scendono in campo tre italiani: Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Camila Giorgi. Quest’ultima avrà l’onore di chiudere il programma sul Philippe Chatrier, sfidando l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero 10 e vincitrice degli ultimi US Open. Nei precedenti la marchigiana è avanti per 2-1. Questo finora è stato il miglior Roland Garros della carriera per ...

Roland Garros 2018 oggi (venerdì 1 giugno) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Iniziano i match di terzo turno al Roland Garros. Anche oggi programma ricchissimo. Sul campo Centrale inaugura Alexander Zverev, che dopo essersi salvato al turno precedente se la vedrà con Damir Dzumhur. Toccherà anche a Novak Djokovic, Kei Nishikori e Grigor Dimitrov, mentre spicca il confronto tra David Goffin e Gael Monfils. Tra le donne, invece, in campo Caroline Wozniacki, Elina Svitolina e Petra Kvitova, con lo scontro tra Madison Keys e ...

Roland Garros - Serena - che rimonta! Avanza Sharapova : ... mancina americana e oversize, per un 6-3 6-1 che poco spazio lascia ai commenti, tanto è stato netto il dominio della prima giocatrice del mondo. Clicca su visualizza per i risultati del ROLAND ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (giovedì 31 maggio). Rimonta vincente di Serena Williams - facile Simona Halep : Si è completato al Roland Garros, il quadro dei match di oggi, giovedì 31 maggio, del tabellone di singolare femminile: senza italiane in gara, ci sono stati diversi incontri interessanti. Avanti senza problemi la numero uno al mondo, la romena Simona Halep, che ha battuto la statunitense Taylor Townsend con un netto 6-3 6-1. La russa Maria Sharapova ha superato in due set comunque combattuti, la croata Donna Vekic, con il punteggio di 7-5 6-4, ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - out Thomas Fabbiano. Rafael Nadal passeggia - avanti Serena Williams : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros – Serena William al terzo turno - Barty ko in tre set : Serena Williams al terzo turno del Roland Garros: la statunitense manda ko l’austriaca Barty in 3 set Serena Williams continua col sorriso il suo percorso al Roland Garros. La statunitense ha trionfato oggi al secondo turno del suo primo Slam dopo la maternità. La numero 451 al mondo, al Roland Garros grazie al ranking protetto, ha battuto l’austriaca Barty. Sono serviti tre set a Serena Williams per assicurarsi il pass per il terzo ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone maschile (giovedì 31 maggio). Lo spagnolo Rafael Nadal sul velluto - avanza Fabio Fognini : Si è completato al Roland Garros, il quadro dei match di oggi, giovedì 31 maggio, del tabellone di singolare maschile: per l’Italia bilancio in parità, con la vittoria di Fabio Fognini, il quale batte in tre set lo svedese Elias Ymer, battuto per 6-4 6-1 6-2, e la sconfitta di Thomas Fabbiano, rimontato e battuto in quattro set dal croato Borna Coric con lo score di 4-6 6-2 6-1 6-1. Sul velluto l’iberico Rafael Nadal, che asfalta ...

Roland Garros : Nadal avanza con facilità. Delusione per Fabbiano : PARIGI - Rafa Nadal conquista con facilità l'accesso al terzo turno del Roland Garros maschile. Il tennista maiorchino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha superato in tre set l'argentino Guido Pella 6-2 6-1 6-1, in poco più di due ore di gioco. Prossimo avversario sarà il francese Richard Gasquet , numero 27, .

Roland Garros 2018 : Fabio Fognini ed un esame d’inglese da non sbagliare : Fabio Fognini si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Continua, dunque, l’ottimo momento di forma del ligure, reduce dai quarti di finale agli Internazionali d’Italia e dalla semifinale a Ginevra. Due prestazioni eccellenti contro Pablo Andujar ed Elias Ymer, con il nativo di Arma di Taggia apparso molto concentrato e che ha concesso davvero pochissime occasioni ai due avversari. Adesso l’asticella delle ...

Roland Garros : Nadal maltratta Pella - anche Fognini al terzo turno : Si completano oggi i secondi turni sui campi del Roland Garros , finalmente illuminati da uno splendido sole. Senza storie la partita di Rafa Nadal , che liquida velocemente il mancino argentino Guido ...

Roland Garros 2018 - il programma di venerdì 1 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : Saranno quattro gli italiani impegnati domani nei match del Roland Garros: sul Centrale, il Philippe-Chatrier, il quarto ed ultimo match vedrà in campo Camila Giorgi, opposta alla statunitense Sloane Stephens, numero 10. Nel terzo match sul campo 1 incontro sulla carta proibitivo per Matteo Berrettini, opposto al numero 7, l’austriaco Dominic Thiem, mentre nel terzo match sul campo 18 Marco Cecchinato se la vedrà con lo spagnolo Pablo ...