Rocco Casalino | dal Grande Fratello a Palazzo Chigi | sarà il portavoce del premier

Impeachment Mattarella - idea di Rocco Casalino e Pietro Dettori?/ M5s - Di Maio sollecitato dai "guru social" : Impeachment Mattarella, idea di Rocco Casalino e Pietro Dettori? Ecco il retroscena di casa M5s, con Luigi Di Maio sollecitato dai guru social pentastellati(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:01:00 GMT)

Giuseppe Conte - l'indiscrezione dal M5s : Rocco Casalino sarà la sua ombra a Palazzo Chigi : Una task force grillina per guidare la comunicazione di Giuseppe Conte , inviata a Palazzo Chigi direttamente da Davide Casaleggio . sarà Rocco Casalino l'ombra , mediatica, del futuro premier, con il ...

Rocco Casalino - MENTANA BLOCCA IL COLLEGAMENTO : FUORIONDA AL TG LA7/ Video - Vittorio Sgarbi : “Lui è un incubo” : ROCCO CASALINO FUORIONDA al Tg La7: Enrico MENTANA interrompe il COLLEGAMENTO. Video, “Non è corretto”. Così il direttore del telegiornale, rientra in studio tagliando la diretta(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:20:00 GMT)

Governo - Rocco Casalino non sa di essere in onda e Mentana interrompe il collegamento : “Non usiamo questi mezzucci” : “No, non è coretto, usciamo”. Nel corso della MaratonaMentana dedicata alle consultazioni, Enrico Mentana ha interrotto il collegamento con il cronista politico, per evitare di registrare la voce di Rocco Casalino (capo della comunicazione dei 5 stelle), senza che lui lo sapesse. “Non è corretto – ha detto il direttore del TgLa7, rientrando in studio – Casalino ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato ...

Tg La7 - fuori onda di Rocco Casalino. Ma Mentana rientra in studio : "Non abbiamo bisogno di mezzucci" : Nessun inganno, nessun tranello. Maratona Mentana intercetta un fuori onda di Rocco Casalino ma sceglie di non infierire, decidendo di tornare in studio.“No, non è corretto, usciamo” dice Enrico Mentana, nonostante fosse stato proprio lui lunedì pomeriggio ad interrompere in fretta e furia l’intervento di Tommaso Labate per collegarsi con Paolo Celata che, con cameraman a seguito, aveva avvicinato il capo della comunicazione dei Cinque ...

Rocco Casalino - scatta il divieto per i parlamentari M5s di andare in televisione : 'Va solo Di Maio' : Le istruzioni a tutti i parlamentari grillini del capo della comunicazione M5s, l'ex gieffino Rocco Casalino , sono state chiare e perentorie. In perfetto stile sovietico , sin dal primo incontro con ...

"Basta con gli attacchi a Renzi-Pd" La capriola social dei 5 Stelle Dietro il diktat c'è Rocco Casalino : Il governo M5s-Pd non si è ancora fatto, e forse mai si farà, ma fintantoché la trattativa è in corso la cautela nel Movimento 5 Stelle regna sovrana. Sarà per questo che, sulle pagine social grilline ufficiali o ufficiose, da sempre disseminate e pervase di attacchi Segui su affaritaliani.it