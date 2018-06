optimaitalia

: Roberto Benigni morto in un incidente? Macabra bufala di inizio giugno - wordweb81 : Roberto Benigni morto in un incidente? Macabra bufala di inizio giugno - OptiMagazine : #RobertoBenigni morto in un incidente? Macabra bufala di inizio giugno - Irene_Bottino : Per i miei Amici creduloni.... -

(Di venerdì 1 giugno 2018)in unautomobilistico per l'impatto frontale con un camion a Pioltello? La notizia sarebbe terribile per tutti i fan del noto attore, comico e regista toscano ma pure per chi non apprezzandone magari l'ideologia politica, ha risperro del grande uomo di spettacolo. Il condizionale è d'obbligo visto che ci troviamo al cospetto di una colossale quanto.Nella tarda serata di ieri sera, come sottolinea pure il sito Bufale.net, ha cominciato a circolare sul web la notizia diin unalla guida della sua macchina. A diffondere la fake news un sito che si è contraddistinto negli ultimi tempi per la diffusione di numerose bufale senza alcun fondamento di verità. Si tratta di un finto magazine che volutamente sfrutta la notorietà e autorevolezza della testata giornalistica originale Repubblica.it con un dominio molto ...