Roberto Benigni è morto in un incidente stradale Prima bufala di giugno su Facebook

Roberto Benigni morto in un incidente? Macabra bufala di inizio giugno : Roberto Benigni morto in un incidente automobilistico per l'impatto frontale con un camion a Pioltello? La notizia sarebbe terribile per tutti i fan del noto attore, comico e regista toscano ma pure per chi non apprezzandone magari l'ideologia politica, ha risperro del grande uomo di spettacolo. Il condizionale è d'obbligo visto che ci troviamo al cospetto di una colossale quanto Macabra bufala. Nella tarda serata di ieri sera, come ...