Reyer Venezia | De Raffaele commenta | E' stata una grande stagione

Basket - semifinale gara-4 : Trento-Venezia alle 20.45. Per la Reyer ora o mai più : Trento-Venezia , SEGUI QUI IL LIVE Dalle 20.45, De Raffaele non vuol sentir parlare di spalle al muro. Di fatto però la Reyer si trova proprio in quella posizione. Ma ciò non significa che sia una ...

DIRETTA / Trento Venezia (risultato live 58-56) streaming video e tv : Grande equilibrio con la rimonta Reyer : DIRETTA Trento Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della semifinale dei playoff di basket (oggi martedì 29 maggio)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:06:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Trento (risultato finale 80-77) : la Reyer tiene - la serie è 1-1! (semifinale gara-2) : DIRETTA Venezia Trento, risultato finale 80-77: la Reyer soffre tantissimo e deve allungare almeno tre volte per aver ragione dell'Aquila e prendersi il punto del pareggio nella serie(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:37:00 GMT)

Basket - Semifinali Serie A 2018 : Trento espugna il Taliercio! La Dolomiti batte la Reyer Venezia in gara-1 : Salta il fattore campo anche nella seconda semifinale dei playoff di Serie A. La Dolomiti Energia Trentino ha espugnato il Taliercio di Venezia battendo la Reyer per 78-80 al termine di una partita equilibrata. Si tratta del remake della finale dello scorso anno, vinta dai lagunari. La vittoria trentina è stata griffata principalmente da Shavon Shields, autore di 27 punti. Lo show del giocatore americano è cominciato sin dal primo quarto, ...

Basket – Semifinale Playoff : i campioni d’Italia ko - Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 78-80 : Gara-1 di Semifinale Playoff tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino: i campioni d’Italia ko 78-80 Dopo la sfida di ieri sera, che ha aperto ufficialmente le danze alle semifinali di Playoff di Serie A di Basket maschile, tra l’Olimpia Milano e la Leonessa Brescia, vinta dai fratelli Gentile e compagni, questa sera, a regalare grande spettacolo ci hanno pensato l’Umana Reyer Venezia e le Dolomiti Energia Trentino. ...

DIRETTA/ Cremona Venezia (risultato finale 72-99) streaming video e tv : Reyer in semifinale! (gara-3) : DIRETTA Cremona Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 dei quarti dei playoff di basket (oggi giovedì 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:16:00 GMT)

Diretta / Cremona Venezia (risultato live 15-25) streaming video e tv : Gran partenza della Reyer! (gara-3) : Diretta Cremona Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 dei quarti dei playoff di basket (oggi giovedì 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:44:00 GMT)

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia non fa sconti. Reyer sul 2-0 contro Cremona : La Serie di quarti di finale tra Venezia e Cremona vede la Reyer condurre per 2-0. Non c’è stata storia in gara-2 al Taliercio, vinta dai lagunari per 108-76. Un successo costruito nel primo quarto di gioco, quando i campioni d’Italia hanno scavato un solco che la Vanoli non è mai stata in grado di ricucire. Anzi, dopo l’intervallo, il divario si è allargato progressivamente fino al +32 finale. La Serie si sposta ora a Cremona, ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia non fa sconti. Reyer sul 2-0 contro Cremona : La Serie di quarti di finale tra Venezia e Cremona vede la Reyer condurre per 2-0. Non c’è stata storia in gara-2 al Taliercio, vinta dai lagunari per 108-76. Un successo costruito nel primo quarto di gioco, quando i campioni d’Italia hanno scavato un solco che la Vanoli non è mai stata in grado di ricucire. Anzi, dopo l’intervallo, il divario si è allargato progressivamente fino al +32 finale. La Serie si sposta ora a Cremona, ...

Diretta/ Venezia Cremona (risultato live 24-12) streaming video e tv : Buon avvio Reyer (gara-2 quarti playoff) : Diretta Venezia Cremona info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-2 dei quarti dei playoff di basket (oggi martedì 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:47:00 GMT)

La Reyer Venezia ferma Cremona : ROMA - Buona la prima per l'Umana Reyer Venezia che al Taliercio ha sconfitto 87-77 la Vanoli Cremona nel match d'esordio dei quarti di finale. A griffare principalmente il successo dei lagunari, che ...

DIRETTA / Venezia Olimpia Milano (risultato finale 89-86) : la Reyer vince la regular season! (basket A1) : DIRETTA Venezia Olimpia Milano, risultato finale 89-86: la Reyer vince partita e regular season, sfiderà Cremona nel primo turno dei playoff mentre alla EA7 toccherà il derby con Cantù(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:10:00 GMT)

Fiba Europe Cup - è festa Umana Reyer Venezia - agli orogranata il trofeo : La formazione lagunare supera in gara 2 della finale la Sidigas Avellino guidata dal trio Haynes-Peric-Daye

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : vince la Reyer Venezia! Prima volta storica. Avellino lotta ma si arrende anche al ritorno : La Reyer Venezia ha vinto la FIBA Europe Cup. Si tratta del primo storico trionfo Europeo, giunto dopo aver battuto la Sidigas Avellino anche nella gara di ritorno, con il punteggio di 81-79. La partita è stata lottatissima, ma alla fine il +8 dell’andata ha pesato. Gli ospiti ci hanno provato, hanno lottato, ma il massimo vantaggio è stato “solo” di +5, giunto peraltro nelle fasi iniziali dell’incontro. A fare la partita ...