Governo : Rettore Tor Vergata - Tria economista di straordinarie capacità : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Un economista di straordinarie capacità fortemente impegnato nel processo di crescita e di internazionalizzazione del nostro Ateneo. Con grande equilibrio e attenzione, nell’ambito delle attività accademiche di questi ultimi anni e confermando l’indiscusso valore della nostra scuola di economisti, Tria ha saputo consolidare partnership istituzionali di alto livello e instaurare in maniera ...

Simone Ferrari - chi è il nuovo diRettore artistico di X Factor 2018 : Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico di X Factor 2018, che sostituirà Luca Tommassini nella nuova edizione dello show Sky. Il coreografo delle dive, come tutti ben sanno, è approdato ad Amici per volere di Maria De Filippi, lasciando il suo posto vacante ad X Factor. Chi prenderà le redini del talent? Al suo posto è stato scelto Simone Ferrari, fuoriclasse nell’organizzazione di mega eventi, con alle spalle un lunghissimo ...

Maratona Mentana - il diRettore del TgLa7 : “Voglio salutare il mio amico Lamberto Sposini” : “Rubo soltanto 10 secondi, ma so che finalmente oggi pomeriggio ci sta seguendo il mio amico Lamberto Sposini. E lo voglio salutare”. Così il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, interrompe il collegamento con Alessandra Sardoni dal Quirinale, nel corso della Maratona televisiva sul governo, per rivolgere un pensiero all’amico e collega Lamberto Sposini, colpito da un ictus nel 2011 L'articolo Maratona Mentana, il direttore del ...

Biathlon - il diRettore tecnico degli azzurri spiega : “squadre rinnovate per continuare a vincere” : Curtaz: “Squadre di Biathlon rinnovate per continuare la tradizione vincente degli ultimi anni” Le due medaglie olimpiche conquistate a PyeongChang 2018 i bronzi di Dominik Windisch nella sprint maschile e della staffetta mista con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno concluso un quadriennio ricco di soddisfazione per la squadra italiana, che ha archiviato la conquista della Coppa del mondo ...

Brindisi - Vitucci rinnova. Giofrè nuovo diRettore sportivo : ROMA - L'Happy Casa Brindisi, archiviato il campionato, comincia a pensare al futuro e lo fa posando un'importante pietra della squadra che verrà: coach "Franck" Vitucci ha infatti rinnovato il suo ...

Pippo Caruso - addio al celebre diRettore d’orchestra. Pippo Baudo : “Avevamo un’intesa naturale. Mi mancherà tantissimo” : addio Pippo Caruso. Il celebre direttore d’orchestra e musicista, sempre al fianco di Pippo Baudo nelle sue avventure televisive, è morto la scorsa notte nel comune di Passo Corese vicino Rieti. Aveva 82 anni. Tutti se lo ricorderanno in quell’inquadratura in tre quarti di spalle mentre dà il là all’orchestra Rai. Pizzetto e capello mosso come un baldanzoso moschettiere di Dumas, Caruso ha come ridato vitalità e pienezza al suono delle orchestre ...

Pippo Caruso - mitico diRettore d'orchestra Rai : Lutto nel mondo della musica: all'età di 82 anni è morto il compositore e direttore d'orchestra siciliano Pippo Caruso , era nato nel 1935 a Belpasso provincia di Catania, . Negli anni Ottanta, ...

È morto Pippo Caruso - storico diRettore d'orchestra di Sanremo al fianco di Pippo Baudo : Per molti era D'Artagnan, uno dei tre moschettieri di Dumas, per quella vaga somiglianza data dai suoi irrinunciabili baffetti e dai capelli ondulati alle spalle. E moschettiere, Pippo Caruso, in qualche modo, lo è stato davvero: per anni è stato fedele compagno di ventura in tv di Pippo Baudo, suo conterraneo con il quale aveva stretto amicizia fin dai tempi dell'università. Ed è stato proprio Baudo, che si è ...

È morto Pippo Caruso - storico diRettore d’orchestra della Rai : Pippo Caruso, storico direttore d’orchestra della Rai e del Festival di Sanremo, è morto domenica 27 maggio a Passo Corese, in provincia di Rieti. Aveva 82 anni. La notizia è stata data lunedì sera da Pippo Baudo, famoso conduttore televisivo The post È morto Pippo Caruso, storico direttore d’orchestra della Rai appeared first on Il Post.

PIPPO CARUSO È MORTO/ Addio al diRettore d'orchestra amico di Pippo Baudo : le sue indimenticabili canzoni : Pippo CARUSO è MORTO, Addio al direttore d'orchestra Rai amico di Pippo Baudo. A lui si devono le sigle di molti programmi televisivi e le collaborazioni con famosi artisti.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:10:00 GMT)

Carlo Freccero attacca la Rai / "Fazio con Di Maio ha fatto quello che poteva - la colpa è del diRettore" : Carlo Freccero attacca la Rai, il massimediologo e consigliere di amministrazione del servizio pubblico ha sottolineato come Fabio Fazio con Luigi Di Maio abbia fatto il massimo ma...(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 00:52:00 GMT)

Pippo Caruso è morto/ Addio al diRettore d'orchestra amico di Pippo Baudo : Fiorello annuncia un omaggio! : Pippo Caruso è morto, Addio al direttore d'orchestra Rai di Roma e Milano che si è spento all'età di ottantadue anni. Era una persona meravigliosa e amata da tutti.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:35:00 GMT)

E’ morto Pippo Caruso. Addio al diRettore d’orchestra - autore di Isotta - Johnny bassotto - e Perchè Sanremo è Sanremo : Pippo Caruso e Pippo Baudo “Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno. Era bravo e veloce, riusciva a comporre canzoni di successo in pochissimo tempo: ne sfornava tantissime, ed erano tutte belle. Era una carissima persona e un artista straordinario al quale ero legatissimo. Mi ...

Pippo Caruso - è morto il mitico diRettore d'orchestra della Rai : l'addio commosso dell'amico Pippo Baudo : Il maestro Pippo Caruso è morto a 82 anni. Storico direttore d'orchestra della Rai, a lui era molto legato Pippo Baudo che si è detto 'distrutto per la perdita del carissimo amico'. Caruso ha diretto ...