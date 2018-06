Retail 4 0 | il consumatore è più che mai il vero canale

fashionmagazine

: RT @MarceZanellato: #netcommforum 'siamo nella tempesta perfetta del retail ... il #consumatore guadagna #potere e #consapevolezza ... aspe… - Simona_Riccio : RT @MarceZanellato: #netcommforum 'siamo nella tempesta perfetta del retail ... il #consumatore guadagna #potere e #consapevolezza ... aspe… - GQuestioni : Il consumatore omnicanale - TEHAmbrosetti : Zocchi @easycoop 'La #tecnologia attribuisce al consumatore un potere che non ha mai avuto e apre nuovi scenari per… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Questa è la base di un'economia circolare, in cui - come ha affermato Myf Ryan , chief marketing officer di Westfield Europe , che a breve aprirà a Milano uno shopping centre - 'the customer is the ...