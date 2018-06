Replica della puntata del 31 maggio di 'Vuoi Scommettere?' : È andata in onda su Canale 5 alle 21,30 una nuova puntata di Vuoi scommettere? con Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. Anche in questa terza puntata, Michelle e la figlia Aurora (in veste d'inviata speciale) hanno tenuto compagnia al pubblico con tanti ospiti e tante nuove scommesse. Dove seguire la puntata in Replica. puntata del 31 maggio: ospiti Come al solito, durante la serata i personaggi noti hanno deciso se scommettere o ...

Signore e signori : Al Bano e Romina - la Replica del concerto evento della coppia : Sabato 26 maggio alle 21.25 va in onda su Rai1, la replica integrale di Signore e signori: Al Bano e Romina Power, lo show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 Maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Oggi che la reunion è una solidissima realtà da anni, i due stanno preparando la tournée per l’estate del 2018 e ultimamente sono apparsi in diversi ...

Nina Moric a Domenica Live/ “Vuole Replicare ad alcune cose dette - è molto nervosa…” parola della d’Urso : Nina Moric ospite a Domenica Live con Barbara d'Urso: "Vuole replicare ad alcune cose dette, è molto nervosa…”, le parole della conduttrice durante il promo, cosa accadrà?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:03:00 GMT)

Replica Il Capitano Maria : info streaming della terza serata su Raiplay Video : Lunedì 21 maggio è andato in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction più ta del momento: Il Capitano Maria. [Video]La nuova serie tv che vede protagonista Vanessa Incontrada è ormai alla battute finali in quanto oggi, 22 maggio, andra' in onda l'ultima delle quattro puntate. Con tale programmazione la Rai, sicura del suo successo, ha scelto di sfruttare l'onda positiva degli ascolti per sfidare il Grande Fratello che andra' in onda ...

Replica Il Capitano Maria : info streaming della terza serata su Raiplay : Lunedì 21 maggio è andato in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction più seguita del momento: Il Capitano Maria. La nuova serie tv che vede protagonista Vanessa Incontrada è ormai alla battute finali in quanto oggi, 22 maggio, andrà in onda l'ultima delle quattro puntate. Con tale programmazione la Rai, sicura del suo successo, ha scelto di sfruttare l'onda positiva degli ascolti per sfidare il Grande Fratello che andrà in onda anch'esso il ...

Una notte da leoni 2 : cast - trama e curiosità della serata alcolica in Replica a Bangkok : Smaltita la sbornia di settimana scorsa lunedì 21 maggio si torna ai bagordi con Una notte da leoni 2, in onda alle 21.30 su Italia Uno: il film del 2011, diretto sempre da Todd Phillips è il seguito dell’esilarante Una notte da leoni. Una notte da leoni 2: il trailer Una notte da leoni 2: la trama Sono passati due anni dalla folle notte di Las Vegas. Adesso è Stu che sta per sposarsi e, per l’occasione, ha deciso di invitare Doug e ...

F1 - la FIA vieta gli specchietti montati a Barcellona : la Replica della Ferrari non si fa attendere : La Ferrari è intervenuta dopo la direttiva tecnica della Fia per mettere le cose in chiaro sulla questione specchietti La Direttiva Tecnica inviata dalla Fia a tutte le scuderie di Formula 1 sulla questione specchietti ha spinto la Ferrari a reagire, mettendo in chiaro alcune situazioni relative a questa soluzione che sarà vietata a partire dal prossimo Gp di Montecarlo. Lapresse Il team in rosso ha risposto per le rime alla Federazione, ...

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO/ Insulti dopo il Grande Fratello : “Tutta rifatta”. La dura Replica della modella : LUIGI FAVOLOSO e NINA MORIC pronti a tornare insieme dopo l'incontro al Grande Fratello 15? Il web è convinto "Lei merita di meglio"; intanto Patrizia Bonetti...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:15:00 GMT)

Pauley Perrette lascia Ncis / Atti di bullismo sul set : "Multipli assalti fisici" - la Replica della Cbs : Pauley Perrette, l'amata Abby di Ncis, ha lasciato la serie tv che l'ha resa famosa, ma alla base dell'addio ci sarebbe una storia di bullismo. Ecco le parole dell'attrice e la replica di...(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:31:00 GMT)

Nina Moric irriconoscibile per colpa della chirurgia”? Lei Replica su Instagram : La particolare magrezza di Nina Moric notata anche da Favoloso durante il pesante dialogo con lei, non è passatainosservata agli occhi dei telespettatori che sui social si sono soffermati anche sul viso, a detta di qualcuno, trasformato daqualche intervento estetico.--A poche ore dal suo intervento nel reality condotto da Barbara d’Urso, la modella è intervenuta sulla questione “chirurgiaestetica” commentando il pensiero di un follower.“La vera ...

Il Capitano Maria : Replica della seconda puntata su Raiplay Video : Lunedì 14 maggio va in onda la nuova fiction di Rai 1 Il Capitano Maria [Video]. Dopo l'esordio straordinario della prima puntata che ha appassionato 7 milioni e 32 milioni di telespettatori tenendoli incollati ai teleschermi, Vanessa Incontrada torna, con un secondo imperdibile appuntamento, a vestire i panni di Maria Guerra, un Capitano dell'arma dei Carabinieri ma anche una mamma costretta a crescere da sola i suoi figli dopo la morte del ...

Il Capitano Maria : Replica della seconda puntata su Raiplay : Lunedì 14 maggio va in onda la nuova fiction di Rai 1 "Il Capitano Maria". Dopo l'esordio straordinario della prima puntata che ha appassionato 7 milioni e 32 milioni di telespettatori tenendoli incollati ai teleschermi, Vanessa Incontrada torna, con un secondo imperdibile appuntamento, a vestire i panni di Maria Guerra, un Capitano dell'arma dei Carabinieri ma anche una mamma costretta a crescere da sola i suoi figli dopo la morte del marito. ...