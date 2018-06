Renzi | In bocca al lupo sincero al governo Conte

blogo

: Renzi: 'In bocca al lupo sincero al governo' - Adnkronos : Renzi: 'In bocca al lupo sincero al governo' - M5S_Baroni : #Cyberbullismo Correva l'anno 17 maggio 2017. Oggi #Renzi apre bocca e parla di contenuti (per un attimo ci avete… - ElvisMario200 : @luigidimaio @DaniloToninelli complimenti!!! Mi sembra una squadra molto ben assortita!! Se penso che fino a qualc… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Al nuovoguidato da Giuseppee pronto a giurare al Quirinale oggi pomeriggio, alle ore 16, è arrivato anche l'inaldi uno dei più agguerriti avversari, Matteo, segretario dimissionario del Pd, che sui suoi canali social ha scritto:"Buon lavoro al premier #e ai ministri, grazie a #Gentiloni e alla sua squadra. Siamo radicalmente #altracosa rispetto alla maggioranza che sostiene ile faremo una civile opposizione. Ma l'inal. Viva l'Italia, viva la festa della Repubblica"Proprio ieriè stato protagonista di un bizzarro siparietto alla Stazione Termini di Roma: è sceso dal treno che proveniva da Firenze e si è trovato davanti i giornalisti, restando stupito, poi ha capito che non erano lì per lui, ma per, che la mattina aveva tenuto regolarmente lezione all'Università di Firenze.ha scherzato dicendo ai ...