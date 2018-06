Reina | Ora vi racconto la verità sulla camorra

MONDIALI 2018 - CONVOCATI SPAGNA / Callejon - Morata e Suso no - Reina sì : sorpresa Rodrigo! : MONDIALI 2018 , CONVOCATI SPAGNA : fuori José Maria Callejon , Alvaro Morata e Suso , ci sono invece Pepe Reina , Lucas Vazquez e Andres Iniesta. Tutte le scelte del ct Julen Lopetegui.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:12:00 GMT)

Mondiale - Spagna le scelte di Lopetegui fuori a sorpresa Morata - Reina unico 'italiano : MADRID - Niente Mondiale per Morata , Fabregas, Suso e Callejon. Faranno discutere le scelte di Julian Lopetegui . Il ct della Spagna ha diramato la lista dei 23 giocatori che voleranno in Russia: tra ...

Russia 2018. Spagna - Morata è fuori dal Mondiale. E Reina è l'unico italiano : La sensazione era nell'aria da giorni, Julen Lopetegui l'ha confermata: niente Mondiale per Alvaro Morata . L'attaccante del Chelsea ha avuto una stagione irregolare e al suo posto in Russia con la ...

Scudetto alla Juve - Reina : 'La fine di un sogno'. Poi il saluto : 'Ora l'ultima con il Napoli' : 88 punti in campionato, 27 vittorie su 37 gare in Serie A: numeri straordinari, che però non sono bastati al Napoli per conquistare il tricolore. Nonostante i due record assoluti realizzati dal club ...