Reina | ' Il Milan deve tornare in Champions'

Nuova vita per Reina - lo spagnolo rivela : “riporteremo il Milan in Champions. De Laurentiis? Non andiamo d’accordo” : Pepe Reina ha parlato della decisione di accettare l’offerta del Milan, rivelando poi alcuni particolari del suo rapporto con De Laurentiis Esperienza al Napoli terminata, Pepe Reina riparte dal Milan cominciano un nuovo capitolo della propria carriera. Il portiere spagnolo vivrà prima l’esperienza Mondiale per poi vestirsi di rossonero, con l’obiettivo di riportare in Champions il club di Yonghong Li. Intervistato dal ...

Reina : 'Sarri un padre - la Juve oggi è imbattibile. Milan? Voglio riportarlo in Champions' : Il Milan è uno dei club più importanti al mondo, abbiamo il dovere di riportarlo in Champions: una sfida appassionante". Sul dualismo con Donnarumma: "Non mi hanno fatto alcun discorso dal punto di ...

Dal Milan alla… camorra - Reina mette le cose in chiaro : “ecco com’è andata con gli Esposito” : Pepe Reina ha parlato del Napoli, della sua nuova avventura al Milan e del suo rapporto con gli Esposito, conosciuti tramite Paolo Cannavaro Quattro anni che si chiudono così, sfiorando uno scudetto che per la città di Napoli sarebbe stato un evento da ricordare per anni. Pepe Reina saluta e si prepara a vestire la maglia del Milan, ultima grande avventura della sua carriera prima di dire basta con il calcio giocato. LaPresse/Gerardo Cafaro Il ...

Reina : 'Per nulla preoccupato dal Milan. Su Donnarumma e il Napoli...' : Napoli e Milan, ma non solo. Pepe Reina, che dal primo luglio sarà ufficialmente un giocatore rossonero, si è confessato al Corriere dello Sport: ' In azzurro sono stati quattro anni meravigliosi dal punto di vista sportivo e umano. Ho conosciuto gente incantevole e siamo stati capaci, come squadra, di andare vicino a un sogno. L a Juve ...

Milan - Pepe Reina e Mirabelli : ecco un sorprendente retroscena sul futuro Video : Il Milan pensa gia' alla prossima stagione provando a mettere a segno dei colpi a parametro zero piuttosto interessanti. Essere riusciti, ad esempio, a bruciare la concorrenza di tanti altri club nella corsa a Pepe Reina, svincolato dal Napoli, rappresenta un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente. Il fatto che un portiere così importante e potenzialmente in grado di abbracciare molti progetti ambiziosi abbia scelto di spostarsi a Milano ...

Milan - Pepe Reina e Mirabelli : ecco un sorprendente retroscena sul futuro : Il Milan pensa già alla prossima stagione provando a mettere a segno dei colpi a parametro zero piuttosto interessanti. Essere riusciti, ad esempio, a bruciare la concorrenza di tanti altri club nella corsa a Pepe Reina, svincolato dal Napoli, rappresenta un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente. Il fatto che un portiere così importante e potenzialmente in grado di abbracciare molti progetti ambiziosi abbia scelto di spostarsi a Milano ...

DONNARUMMA - DOPO JUVENTUS MILAN FINISCE L'ESPERIENZA IN ROSSONERO/ Pepe Reina ne prenderà il posto : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN FINISCE la sua carriera in ROSSONERO: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:17:00 GMT)

'Reina verso il Milan - ma spunta il Liverpool' : LONDRA - Pepe Reina al Milan ? Tutto lascia pensare che così sarà. Il portiere spagnolo ha già salutato i compagni di squadra e i tifosi del Napoli e pare abbia trovato un accordo con il club ...

Calciomercato : Reina al Milan? No - c'è anche il Liverpool : LONDRA , INGHILTERRA, - Pepe Reina al Milan? Tutto lascia pensare che cosi' sara'. Il portiere spagnolo ha gia' salutato i compagni di squadra e i tifosi del Napoli e pare abbia trovato un accordo con ...

Anche il Liverpool su Reina : gli inglesi provano a beffare il Milan : Pepe Reina ha già la valigia pronta da un po', la scorsa settimana ha salutato compagni di squadra ed amici qui a Napoli e tra due settimane quella azzurra sarà una parentesi chiusa per lui. In ...

Napoli - Hamsik saluta Reina : 'Ci mancherai - in bocca al lupo per la nuova avventura'. Il portiere al Milan : Pepe Reina e il Napoli, fine della storia. Ultima stagione con l'azzurro addosso per il portiere spagnolo, uno dei leader indiscussi dello spogliatoio di Maurizio Sarri. Al termine del campionato sarà ...

Milan - Gattuso : 'Partita che fa alzare l'asticella : bene la difesa - Donnarumma e Kalinic. Su Callejon e Reina...' : Io mi tengo stretti i miei giocatori, che per me sono i più forti al mondo'. Sul biglietto dato a Biglia: 'Era entrato Milik e dovevamo cambiare alcune marcature'. Sulla corsa scudetto: 'Non è chiusa,...

LIVE Pagelle Milan-Napoli in DIRETTA 0-0 : Reina superbo su Bonaventura e Calhanoglu - Insigne molto attivo - difese di ferro : Buon pomeriggio e bentrovati con le Pagelle LIVE del match tra Milan e Napoli, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La rincorsa del Napoli allo scudetto passa attraverso una vittoria a San Siro. Sarri e i suoi ragazzi sanno di giocarsi oggi, domenica 15 aprile, una delle ultime chance di tenersi in scia della Juventus prima dello scontro diretto che potrebbe davvero decidere le sorti del campionato. Ma di fronte ...

Milan-Napoli - probabili formazioni. Reina sfida il suo futuro : Riflettori puntati sul portiere spagnolo, che da luglio sarà un nuovo giocatore dei rossoneri, contro cui ha sempre disputato grandi prove: ne sa qualcosa Balotelli, a cui parò il primo rigore in ...