Reddito di cittadinanza | la parola al Governo Lega-5Stelle

(Di venerdì 1 giugno 2018) Durante la campagna elettorale il Movimento 5 Stelle aveva promesso l'ormai celebredida attribuire ad alcune fasce della popolazione in attesa di un lavoro stabile. Da quando ilè finalmente sceso in campo, molti si sono chiesti se questa promessa elettorale diventerà effettiva oppure cadrà nel vuoto. Vediamo come si sono espresse le nuove cariche delformato dall'intesae Movimento 5 Stelle ufficializzato oggi. Ildisarà reale? Sinceramente è ancora molto presto per dire con esattezza come il nuovosi muoverà in merito all'ormai famoso e desideratodi; fatto sta che Luigi di Maio ha sottolineato che si metterà all'opera per quanto riguarda i disoccupati e gli imprenditori, ma per il momento dichiara che suldipreferisce non sbilanciarsi. Questa cautela ovviamente è da ...