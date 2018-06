Real Madrid | ore caldissime per la scelta del nuovo allenatore | dopo-Zidane | Pochettino

Real Madrid - nuovo tecnico : Pochettino e Low i favoriti. Bale non saluta Zidane… : Real Madrid, nuovo tecnico- Dopo l’addio di Zidane, annunciato ieri mattina in conferenza stampa, il Real Madrid è già a lavoro per decidere la pesante eredità del tecnico francese. Le ultime indiscrezioni parlano di Pochettino come favorito, ma occhio anche al tecnico tedesco Low, il quale potrebbe sposare il progetto spagnolo dopo la fine dei […] L'articolo Real Madrid, nuovo tecnico: Pochettino e Low i favoriti. Bale non saluta ...

Zinedine Zidane/ I perché dell'addio al Real Madrid : tensioni con Perez - come già Ancelotti : Zinedine Zidane, i perché dell'addio al Real Madrid: tensioni con Perez, come già Ancelotti. Lascia da vincente, perfetta uscita di scena dopo tre Champions League(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus - vicino uno scambio a sorpresa con il Real Madrid Video : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; [Video]stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino uno dei migliori calciatori della squadra allenata da Massimiliano Allegri, ovvero Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sarebbe un vero e proprio pallino del presidente delle merengues, Florentino Perez, che avrebbe intenzione di rinnovare la squadra dopo ...

Zidane lascia il Real Madrid/ Chi sarà il successore? Possibile lo scambio di panchine con Allegri della Juve : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:46:00 GMT)

Real Madrid - l'addio di Zinedine Zidane Video : Dopo due anni e mezzo, Zinedine Zidane lascia la panchina del Real Madrid. Ad annunciare l'addio è stato proprio l'allenatore francesce nel corso di una conferenza stampa svolta insieme al presidente del club spagnolo, Florentino Pérez. Nel suo percorso con i blancos, Zidane ha vinto tre Champions League, due Supercoppe Uefa, due Coppe del mondo per Club, una Supercoppa di Spagna ed un campionato spagnolo. A pochi giorni di distanza dalla terza ...

Capuano al Real Madrid? Per Eurobet potrebbe anche succedere : Per la cronaca, il favorito a sedere sulla panchina delle merengues è Pochettino , dato a 2,50, , davanti a Conte , 3,50, e Luis Enrique , 5, .

Zidane dà l'addio al Real Madrid - i giocatori lo ringraziano sui social. FOTOGALLERY : I giocatori Blancos sono rimasti colpiti dalla decisione di Zidane di lasciare la panchina del club spagnolo. Ognuno, a modo suo, ha voluto ringraziare l'allenatore francese per gli insegnamenti e i ...

Adiós Zizou - è stata una storia 'Real' : quante gioie a Madrid : Zidane sbarcò a Madrid nell'estate del 2001, acquistato dalla Juventus per la cifra record di 150 miliardi di lire. Alla prima stagione arriva subito la Champions, decisa dal suo gol leggendario al ...

Zidane lascia il Real Madrid : 'Bisogna cambiare' Video : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid [Video] . Un fulmine a ciel sereno attraversa la mattinata del 31 maggio nella capitale spagnola, pochi giorni dopo la vittoria della terza Champions League in successione [Video], la tredicesima della storia dei blancos. Lo stesso allenatore transalpino ha indetto una conferenza stampa inaspettata in giornata per annunciare il suo addio alla panchina madrilena. Alla presenza dei giornalisti, Zidane ha fatto ...

Addio a sorpresa : Zidane lascia il Real Madrid : Un'alternativa di assoluto livello sarebbe quella di Joachim Low , ct della Germania campione del Mondo e anche lui fresco di rinnovo. Un altro tedesco che piace al presidente Perez è Jurgen Klopp , ...

Real Madrid - l'addio di Zinedine Zidane : Dopo due anni e mezzo, Zinedine Zidane lascia la panchina del Real Madrid. Ad annunciare l'addio è stato proprio l'allenatore francesce nel corso di una conferenza stampa svolta insieme al presidente del club spagnolo, Florentino Pérez. Nel suo percorso con i blancos, Zidane ha vinto tre Champions League, due Supercoppe Uefa, due Coppe del mondo per Club, una Supercoppa di Spagna ed un campionato spagnolo. A pochi giorni di distanza dalla terza ...

ZIDANE LASCIA IL Real Madrid / Capello approva : ottima scelta - addio ai Blancos è giusto : Zinedine ZIDANE LASCIA il REAL MADRID: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i Blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:22:00 GMT)

Panchina Real Madrid - le quote per il dopo Zidane “dicono” Pochettino : Zinedine Zidane ha lasciato la Panchina del Real Madrid, scatenando il toto allenatore: bookmakers in agitazione per il futuro dei blancos dopo l’addio choc di Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino è il numero uno sulla lista di Florentino Perez, così come è il favorito sulla lavagna scommesse. Il tecnico argentino sarà il prossimo allenatore del Real Madrid secondo i bookmaker. Ha appena firmato il rinnovo con il Tottenham, ma dicono dalla ...

Zidane lascia il Real Madrid : Madrid, Spagna Decisione clamorosa: Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. All'apice del successo, dopo aver vinto tre Champions di fila, l'allenatore della squadra più forte del mondo lascia. 'Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid, e l'ho detto al presidente. E' un momento strano ma dovevo farlo adesso'. Zinedine Zidane annuncia così la propria ...