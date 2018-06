Real Madrid | l' addio di Zidane a ogni suo giocatore su WhatsApp | ' Impossibile vincere

Futuro Real Madrid : Loew si autoesclude - Pochettino possibilista : Roma, 1 giu. , askanews, L'allenatore della nazionale tedesca di calcio, Joachim Loew, ha escluso la possibilità di andare ad allenare il Real Madrid dopo l'addio di Zinedine Zidane al club spagnolo. '...

Panchina Real Madrid - Joachim Loew si tira fuori dalla contesa : “sostituire Zidane? Lo escluso assolutamente” : Interrogato sulla possibilità di prendere il posto di Zidane sulla Panchina del Real Madrid, Joachim Loew lo ha escluso categoricamente L’allenatore della nazionale tedesca, Joachim Loew, ha escluso la possibilità di andare ad allenare il Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane al club spagnolo. “Lo escludo assolutamente“, ha detto Loew ad Appiano dove la Germania si sta preparando per la Coppa del Mondo di Russia ...

Futuro Pochettino : “sogno il Real Madrid ma ho rinnovato da poco…” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato del suo accostamento al Real Madrid dopo l’addio di Zidane alla panchina delle merengues “Abbiamo tutti dei sogni ma ho rinnovato da poco e sono felice a Londra”. Sono le parole dell’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino in merito a un suo possibile approdo al Real Madrid per rendere il posto di Zinedine Zidane. Pochettino smentisce poi che nel suo contratto ...

Loew : “allenare il Real Madrid? Lo escludo assolutamente” : L’allenatore della nazionale tedesca, Joachim Loew, ha escluso la possibilità di andare ad allenare il Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane al club spagnolo. “Lo escludo assolutamente”, ha detto Loew ad Appiano dove la Germania si sta preparando per la Coppa del Mondo di Russia 2018. “Per me non è un argomento, ora penso al Mondiale”, ha aggiunto l’allenatore della Germania in conferenza stampa. ...

Real Madrid - minacce telefoniche per Sergio Ramos dopo il fallo su Salah : costretto a cambiare numero : Sergio Ramos cambia numero. Ma non si tratta né del 4 che porta sulla schiena nel Real dal 2005, né tantomeno del 15 con cui gioca in Nazionale. Qui si tratta, molto più semplicemente, del numero di ...

Calciomercato - Pochettino nega l'esistenza della clausola pro-Real Madrid : 'Non esiste' : L'addio di Zinedine Zidane è stato un fulmine a ciel sereno per il Real Madrid. Società, calciatori e tifosi, gratissimi e molto legati all'allenatore francese, che ha portato tre Champions League di ...

'Real Madrid - strada in salita per arrivare a Pochettino. Non c'è una clausola nel nuovo accordo' : Madrid , SPAGNA, - Pochettino è la prima scelta del Real Madrid per sostituire Zinedine Zidane , che ieri a sorpresa ha annunciato l'addio ai 'blancos' , ma non sarà semplice per gli spagnoli ...

ZINEDINE ZIDANE / I perché dell'addio al Real Madrid e i numeri trionfali : ZINEDINE ZIDANE, i perché dell'addio al Real Madrid: tensioni con Perez, come già Ancelotti. Lascia da vincente, perfetta uscita di scena dopo tre Champions League(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:42:00 GMT)

Real Madrid - ore caldissime per la scelta del nuovo allenatore : dopo-Zidane - Pochettino in pole ma c’è un grosso ostacolo : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’addio del tecnico Zinedine Zidane, un fulmine a ciel sereno per i Blancos dopo la conquista della terza Champions League consecutiva. I Blancos sono al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, Pochettino è la prima scelta ma non sarà semplice per gli spagnoli strappare al Tottenham il tecnico argentino, fresco di rinnovo quinquennale. ...

Real Madrid - nuovo tecnico : Pochettino e Low i favoriti. Bale non saluta Zidane… : Real Madrid, nuovo tecnico- Dopo l’addio di Zidane, annunciato ieri mattina in conferenza stampa, il Real Madrid è già a lavoro per decidere la pesante eredità del tecnico francese. Le ultime indiscrezioni parlano di Pochettino come favorito, ma occhio anche al tecnico tedesco Low, il quale potrebbe sposare il progetto spagnolo dopo la fine dei […] L'articolo Real Madrid, nuovo tecnico: Pochettino e Low i favoriti. Bale non saluta ...

Zinedine Zidane/ I perché dell'addio al Real Madrid : tensioni con Perez - come già Ancelotti : Zinedine Zidane, i perché dell'addio al Real Madrid: tensioni con Perez, come già Ancelotti. Lascia da vincente, perfetta uscita di scena dopo tre Champions League(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus - vicino uno scambio a sorpresa con il Real Madrid Video : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; [Video]stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino uno dei migliori calciatori della squadra allenata da Massimiliano Allegri, ovvero Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sarebbe un vero e proprio pallino del presidente delle merengues, Florentino Perez, che avrebbe intenzione di rinnovare la squadra dopo ...

Zidane lascia il Real Madrid/ Chi sarà il successore? Possibile lo scambio di panchine con Allegri della Juve : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:46:00 GMT)

Real Madrid - l'addio di Zinedine Zidane Video : Dopo due anni e mezzo, Zinedine Zidane lascia la panchina del Real Madrid. Ad annunciare l'addio è stato proprio l'allenatore francesce nel corso di una conferenza stampa svolta insieme al presidente del club spagnolo, Florentino Pérez. Nel suo percorso con i blancos, Zidane ha vinto tre Champions League, due Supercoppe Uefa, due Coppe del mondo per Club, una Supercoppa di Spagna ed un campionato spagnolo. A pochi giorni di distanza dalla terza ...