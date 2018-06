: Rapiti in Tunisia: i due fratellini tornano dalla madre. C'è materiale fresco stasera per #quartogrado - AncoraMarina65 : Rapiti in Tunisia: i due fratellini tornano dalla madre. C'è materiale fresco stasera per #quartogrado - AnsaTrentinoAA : Bimbi rapiti riconsegnati a madre. Erano stati portati in Tunisia |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Riconsegnati alla madre i bimbi rapiti a Bolzano dal padre. Erano stati portati in Tunisia |#ANSA -

Erano stati portati via dal padre e ora sono stati riportati alla madre. I carabinieri di Bolzano hanno riconsegnato a Rosa Mezzina,i suoi due figli,Yassine e Yasmine, di 4 e 2 anni, sottratti ad aprile dal padre e portati in. L'operazione ha avuto luogo a Genova in collaborazione tra il ministero degli Esteri e l'Interpol. Isono stati presi in consegna da due donne dell'Arma, poi l'abbraccio con la madre e i nonni. I piccoli stanno bene.Presto torneranno anel capoluogo altoatesino.(Di venerdì 1 giugno 2018)