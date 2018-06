Rally per ENI

Auto – Rally del Salento - tutto pronto per la 51ª edizione : svolte questa mattina le verifiche preliminari : svolte questa mattina le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla cinquantunesima edizione del Rally del Salento Puntuali alle ore 8.30, sotto l’attento controllo degli Ufficiali di Gara sono cominciate presso l’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Le) le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla ...

Auto - si preannuncia un grande successo per la cinquantunesima edizione del Rally del Salento : Il plateau di iscritti ha raggiunto quota 115 adesioni, tra cui 83 per la gara valida per il Campionato Italiano WRC Un successo. Ancor prima di accendere i motori il 51°Rally del Salento è un successo. È questa la definizione più immediata e appropriata e senza eccessi, che merita la manifestazione salentina da anni un punto fermo nel panorama dei rallies italiani. Un appuntamento irrinunciabile che coniuga sport, spettacolo e promozione del ...

Raikkonen seccato per le voci sul Rally : Kimi Raikkonen ha smentito tutte le voci secondo cui nel 2019 lascerà la F1 per tornare al mondiale rally. Lo scorso weekend a Monaco sullo yacht di Raikkonen c’erano i boss di Toyota Gazoo Racing Tommi Makinen e Mia Miettinen, che avrebbe detto a dei giornalisti: “Kimi potrebbe essere un pilota rally Toyota, ma prima […] L'articolo Raikkonen seccato per le voci sul rally sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Rally Italia Sardegna : tutto pronto per il grande evento : L'appuntamento realizzato da Aci Sport col sostegno finanziario dell' assessorato regionale del Turismo , il supporto organizzativo di Aci Sassari e la collaborazione di istituzioni, enti locali ...

FIA ERC - Guida al durissimo Acropolis Rally : percorso e start list del round greco : Tra gli avversari più tosti per il russo citiamo anzitutto Bruno Magalhães : il pilota su Skoda Fabia preparata da ARC Sport è in cerca di riscatto dopo il settimo posto dovuto anche a dei problemi ...

Rally del Salento – Iscrizioni in chiusura per la 51ª edizione della competizione : Iscrizioni in chiusura per il 51° Rally del Salento: cresce l’attesa per la prestigiosa competizione salentina che quest’anno offre un tris di opzioni Prosegue l’avvicinamento all’edizione numero 51 del Rally del Salento, secondo atto del Campionato Italiano Wrc in programma in provincia di Lecce il 1 e 2 giugno. Il lavoro dello staff organizzativo che fa capo all’Automobile Club di Lecce prosegue senza sosta. E mentre l’elenco dei ...

Rally per Foot Locker : Seduta decisamente positiva per Foot Locker , che tratta in rialzo del 12,16%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Foot Locker mantiene forza relativa ...

CIR : ŠKODA si prepara per il 51° Rallye Elba : Il CIR sbarca sull’Isola d’Elba per il quarto degli 8 eventi in calendario, stimolante novità per la maggior parte dei pretendenti alla vittoria finale. La partenza è prevista per venerdì 25 maggio con 60 equipaggi che scenderanno dal palco di Portoferraio (LI). Tra i protagonisti anche Umberto Scandola e Guido D’Amore, al momento terzi in […] L'articolo CIR: ŠKODA si prepara per il 51° Rallye Elba sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Energica Motor convoca soci per rafforzamento patrimoniale - titolo in Rally : Il Cda di Energica Motor Company ha deliberato di convocare gli azionisti in sede ordinaria, per l'approvazione di un piano di stock option rivolto agli amministratori e ai dipendenti e, straordinaria,...

Suzuki Rally Trophy : al Rally Elba sfida aperta tra Cogni - Martinelli e Rivia : Il 51° Rally Elba rappresenta il quarto round della stagione ed è in programma venerdì 25 e sabato 26 maggio a Portoferraio. Sette gli equipaggi iscritti alla prova, ma tre team sono attesi a sfide accese per la vittoria in gara Sarà un fine settimana dalle grandi attese e aspettative: venerdì 25 e sabato 26 maggio segnano il ritorno del Rally Elba nella massima serie tricolore dei Rally e proprio l’imminente weekend è atteso dagli ...

Rally di GPI - per Intermonte il titolo è Ouperform : Teleborsa, - Grande giornata per GPI, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,45%. A fare da assist alle azioni, contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Intermonte che hanno rivisto al ...

Rally di Portogallo – Meeke e Nagle vivi per miracolo! La Citroen ridotta a un rottame dopo l’incidente [VIDEO] : Incidente gravissimo nel Rally di Portogallo per l’equipaggio della Citroen numero 10 di Kris Meeke e Paul Nagle: l’equipaggio vivo per miracolo Attimi di grande apprensione e paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri dall’equipaggio di punta di Citroen Racing, formato da Kris Meeke e Paul Nagle. I due sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente, con la loro C3 numero 10 che, al chilometro 31,1 della Prova Speciale 12 del Rally di ...

WRC - Rally del Portogallo ancora sofferto per Citroen : out Meeke : Per la cronaca, al comando della cinquantaduesima edizione della corsa si conferma ancora Thierry Neuville , guidato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 WRC, autore di una gara sino ad ora molto ...