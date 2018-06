Rally del Salento – A Melpignano il primo confronto cronometrico

Auto – Rally del Salento - tutto pronto per la 51ª edizione : svolte questa mattina le verifiche preliminari : svolte questa mattina le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla cinquantunesima edizione del Rally del Salento Puntuali alle ore 8.30, sotto l’attento controllo degli Ufficiali di Gara sono cominciate presso l’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Le) le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla ...

Rally del Salento – Hp Sport Rally Team alla 51ª edizione con Sorci-Mosele : HP Sport Rally Team al 51° Rally del Salento con l’equipaggio Sorci-Mosele Il portacolori di HP Sport Oscar Sorci sarà al via, questo fine settimana, di una delle gare tricolori dal passato più glorioso, alla guida della sua Clio R3C. Il portacolori della struttura laziale ha iniziato il 2018 nel tricolore dedicato agli specialisti dell’asfalto, scattato con la quarantaduesima edizione del Rally Mille Miglia, dove si è tolta la ruggine ...

Rally Italia Sardegna - lunedì la presentazione ufficiale dell'evento : E' tutto pronto per Rally Italia Sardegna 2018, la tappa Italiana del World Rally Championship targato Fia. Organizzato da Aci Sport con il supporto di Aci Sassari, il sostegno economico dell'assessorato regionale del Turismo, la collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Meta Alghero e altri partner pubblici e privati,...

Auto - si preannuncia un grande successo per la cinquantunesima edizione del Rally del Salento : Il plateau di iscritti ha raggiunto quota 115 adesioni, tra cui 83 per la gara valida per il Campionato Italiano WRC Un successo. Ancor prima di accendere i motori il 51°Rally del Salento è un successo. È questa la definizione più immediata e appropriata e senza eccessi, che merita la manifestazione salentina da anni un punto fermo nel panorama dei rallies italiani. Un appuntamento irrinunciabile che coniuga sport, spettacolo e promozione del ...

Auto - presentata la cinquantunesima edizione del Rally del Salento in programma 1 e 2 giugno : Presso la Sala Guglielmo Grassi Orsini dell’Automobile Club Lecce è stata presentata la 51ª edizione del Rally del Salento È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Guglielmo Grassi Orsini dell’Automobile Club Lecce la 51esima edizione del Rally del Salento in programma venerdì e sabato prossimo (1 e 2 giugno). Francesco Sticchi Damiani e Teresa Elvira Sambati, rispettivamente Vice Presidente e ...

Rallye Elba – La 51ª edizione cornice del Trofeo Clio R3 Top e del Twingo R1 Top : Il 51° Rallye Elba è stato la cornice della terza prova stagionale del Trofeo Clio R3 TOP e del Twingo R1 TOP Tra le Clio R3 un bel duello tra il leader Ivan Ferrarotti e Riccardo Canzian ha caratterizzato l’intera gara, che sin dalle prime battute del venerdì ha regalato spettacolo al numeroso pubblico accorso all’importante evento isolano. Canzian ed il navigatore Andrea Prizzon hanno tenuto il comando delle operazioni fino alle battute finali ...

FIA ERC - Guida al durissimo Acropolis Rally : percorso e start list del round greco : Tra gli avversari più tosti per il russo citiamo anzitutto Bruno Magalhães : il pilota su Skoda Fabia preparata da ARC Sport è in cerca di riscatto dopo il settimo posto dovuto anche a dei problemi ...

CIR 2018 " Le foto più belle del Rally Elba : Il Rally Elba " tornato nel calendario del campionato italiano CIR 2018 dopo ben 25 anni di assenza " ha visto la vittoria di Paolo Andreucci con la Peugeot 208 . Qui troverete una gallery con le foto ...

Rally del Salento – Iscrizioni in chiusura per la 51ª edizione della competizione : Iscrizioni in chiusura per il 51° Rally del Salento: cresce l’attesa per la prestigiosa competizione salentina che quest’anno offre un tris di opzioni Prosegue l’avvicinamento all’edizione numero 51 del Rally del Salento, secondo atto del Campionato Italiano Wrc in programma in provincia di Lecce il 1 e 2 giugno. Il lavoro dello staff organizzativo che fa capo all’Automobile Club di Lecce prosegue senza sosta. E mentre l’elenco dei ...

Bandiera a scacchi - Moby partner del 51° Rallye Elba : Moby sarà partner del 51° Rallye Elba – Trofeo Ford Blubay – Bardah in programma dal 24 al 26 maggio Bandiera a scacchi per Moby che si conferma uno dei maggiori partner del 51° Rallye Elba – Trofeo Ford Blubay – Bardahl, manifestazione in programma dal 24 al 26 maggio; e l’edizione di quest’anno segna lo storico ritorno della gara nel Campionato Italiano Rally. Attraverso una collaborazione ormai diventata pluriennale, con la ...

Torna il Rally dell'isola d'Elba : i livornesi scaldano i motori : Ci siamo, è tutto vero. Ci immaginiamo il sorriso del mitico Dado Andreini che da lassù vede Tornare il 'suo' Rally dell'isola d'Elba nel 'Campionato Italiano Rally'. Infatti, dopo circa 35 anni, la ...

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville si impone in terra lusitana e conquista la vetta della classifica : Semplicemente strepitoso il belga Thierry Neuville, sulla sua Hyundai, nel sesto appuntamento del Mondiale 2018 Rally in Portogallo. Il pilota della i20 ha confermato quanto già era emerso nelle precedenti giornate, ponendo il proprio sigillo nell’ultima e conquistando la vetta della graduatoria iridata, con un vantaggio di 19 punti su Sebastien Ogier (Ford – ritiro). Alle spalle della Hyundai troviamo la coppia di Ford composta dal ...

Diretta/ Rally del Portogallo 2018 : streaming video e tv. Neuville leader - troppi ritiri! (Mondiale Wrc) : Diretta Rally del Portogallo 2018, info streaming video e tv. Il percorso e l’orario delle prove speciali in programma: si decide il vincitore (oggi domenica 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:22:00 GMT)

WRC - Rally del Portogallo ancora sofferto per Citroen : out Meeke : Per la cronaca, al comando della cinquantaduesima edizione della corsa si conferma ancora Thierry Neuville , guidato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 WRC, autore di una gara sino ad ora molto ...