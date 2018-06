Rai1 | il saluto ad Antonella Clerici

Blastingnews

(Di venerdì 1 giugno 2018) Venerdi 1 giugno sulla rete ammiraglia è andata in scena l’ultima puntata della stagione de La Prova del Cuoco, sotto la conduzione di. L’appuntamento era fissato per venerdì alle ore 12 e non potevamo che aspettarci un intero studio in lacrime. Laha atteso i telespettatori con il miglior vestito blu con delle paillettes, come se più che un addio fosse una vera e propria festa. In studio invece ad attenderla c’erano tutti i protagonisti che hanno fatto parte del programma per ben 18 anni. Ebbene sì il cooking show diè uno dei programmi di cucina più longevi della televisione e non sarà assolutamente interrotto, ma passerà sotto la conduzione Elisa Isoardi. La Antonellina nazionale ha aperto il programma in lacrime evidentemente commossa, ed ha ringraziato davvero tutti coloro che nel corso degli anni l’hanno sostenuta. “Mi sento una di famiglia, sono ...