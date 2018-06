Rai | Cdp | Garante della Concorrenza | Autorità Energia | tutte le nomine in arrivo

Dalla Rai fino a Cdp - per il governo Lega-M5S 350 poltrone in ballo : Lunedì scorso, mentre Borse e Btp crollavano e il Paese precipitava in una crisi istituzionale mai vista, gli unici che avevano da rallegrarsi erano i vertici della Cdp e di Mps. Per i due big finanziari controllati dallo Stato il tramonto del governo gialloverde, con l'arrivo di uno come Carlo Cottarelli, avrebbe significato conferma sicura. O meglio: per Monte dei Paschi lo scampato pericolo di licenziamento; per Cassa Depositi e Prestiti, i ...