Raggi | Governo ok | ora decreti per Roma Capitale

Governo - Raggiunto l'accordo tra M5s e Lega - Conte premier : LA CRONACA DELLA GIORNATA Ultime ore di lavoro per il Governo, ce la stiamo mettendo tutta! ': ha twittato il leader della Lega Matteo Salvini e a stretto giro il capogruppo del Carroccio, Giancarlo ...

Governo - Salvini e Di Maio : "Raggiunto l'accordo - Conte premier". La diretta : "È stato raggiunto l'accordo per un Governo politico M5S Lega con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio". Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini...

Leuthard - "governo più coRaggioso con una maggioranza di donne" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Contratto di governo Lega-M5s - parole e contenuti in un'analisi a Raggi X : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

Contratto di governo Lega-M5s - il vincitore in un'analisi del documento ai Raggi X : Nel settore economia, lavoro, sviluppo emerge la visione di Stato interventista comune a Lega e M5s, con le proposte di reddito di cittadinanza, flat tax, riforma delle pensioni, investimenti ...

Governo - Raggi e le sliding doors con Conte : “Con lui il primo esame all’Università. Fu severo : presi 25 o 26” : Virginia Raggi, sindaca di Roma, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, racconta di quando incontrò per la prima volta Giuseppe Conte, presidente del Consiglio incaricato: “Sostenni con lui il primo esame all’Università. Fu severo e presi 25 o 26”. Video da La7 L'articolo Governo, Raggi e le sliding doors con Conte: “Con lui il primo esame all’Università. Fu severo: presi 25 o 26” proviene da Il ...

Governo : Conte a risparmiatori - chi ha subito truffe o Raggiri sarà risarcito : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Il risparmio, speso frutto di una vita di lavoro, deve essere tutelato. Questo sarà uno di principali impegni di questo Governo. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito”. Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte che stasera vedrà una delegazione di risparmiatori truffati dalle banche. L'articolo Governo: Conte a risparmiatori, chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito sembra ...

Governo - Boldrini : “Conte? CoRaggioso - dovrà fare l’esecutore. Centrosinistra? Reinventare ex novo modo di fare politica” : “Conte non lo conosco ma ha una bella dose di coraggio, perché dovrà fare l’esecutore“. Così Laura Boldrini, ex presidente della Camera, deputata di LeU, sulla nomina del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. E su Roberto Fico, con le mani in tasca durante l’inno d’Italia: “Se voleva farsi notare ci è riuscito. È il suo stile, che io non condivido e come me credo neanche molti ...

Governo Giallo-verde - Raggiunto accordo su nome Premier : Roma - "Stamattina abbiamo chiuso l'accordo sul Premier e sulla squadra di ministri". Ad affermarlo Matteo Salvini dopo aver incontrato di nuovo, questa mattina a Roma, Luigi Di Maio. Queste erano infatti le ultime ore per trovare la condivisione del nome del Premier prima di andare a riferire domani da Mattarella. Il capo dello Stato ha così convocato i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle. Le delegazioni delle due forze ...

M5S-Lega - Raggiunto l'accordo sul contratto si lavora alla squadra di governo : Le caselle di Economia ed Esteri potrebbero essere, invece riempiete, da due personalità esterne di riconosciuto profilo ed esperienza.

Zannola : incomprensibile che Raggi batta cassa a Governo dopo no olimpiadi : Zannola: incomprensibile e imbarazzante perché si è rinunciato a risorse aggiuntive per Roma Roma – Di seguito il comunicato di Giovanni Zannola, esponente del PD di Roma. “Bizzarro e incomprensibile l’atteggiamento del Sindaco Raggi e della giunta pentastellata sulle risorse per la Capitale. All’inizio del loro mandato hanno fatto muro contro la candidatura di Roma alle olimpiadi, sabotandola”. “Oggi battono ...

Governo : Calenda - giornata non monotona - Raggi e Emiliano i miei eroi : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Anche oggi giornata non monotona in Italia: i miei eroi Raggi e Emiliano propongono rispettivamente pecore tagliaerba e viaggi spaziali per burrate salentine. Grillo ci manda a quel paese tutti mentre prepara il tonno e Borghi dà la scalata alla Bce. Ed è solo mercoledì”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in un tweet. L'articolo Governo: Calenda, giornata non monotona, Raggi e ...

