Ragazzi delle scuole superiori insultano il professore perché gay : Un accadimento invero deplorevole ad Imola (Bologna), dove alcuni Ragazzi che frequentano il liceo hanno insultato il professore ed un suo amico perché omosessuali. A denunciare l’accaduto è stato quest'ultimo, anch’egli vittima degli insulti come già detto, scrivendo una lettera a Gaynews.it. Il silenzio delle famiglie Viene puntato l'indice sul 'totale silenzio della scuola e dei genitori'. Nella missiva si legge, difatti, che un professore è ...

“Ragazzi - incredibile…”. Nadia Toffa torna a parlare delle sue condizioni di salute : La salute di Nadia Toffa continua a far preoccupare i fan che la apprezzano per il suo coraggio e la grinta mostrata prima come giornalista e volto storico de Le Iene e poi nel momento più difficile della sua vita, quello che la vede impegnata a combattere una brutta malattia che già più volte l’ha costretta lontana dal suo adorato piccolo schermo. Negli ultimi giorni le voci sulle sue condizioni si erano susseguite a ritmo ...

«Skam» e «Dark Polo Gang» : l’Italia delle serie Tv punta sui Ragazzi : Dal fenomeno musicale del momento ai tormenti dei liceali. Le serie italiane puntano (anche) sugli adolescenti. La prima da segnare è Dark Polo Gang, la docuserie di TimVision che segue l’omonima band di rapper che sta facendo impazzire milioni di «piskelletti dark», come li chiamano i quattro componenti, Dark Wayne, Tony Effe, Dark Pyrex e Dark Side, tutti romani fra i 24 e i 27 anni. LEGGI ANCHEI segreti de «La casa di carta» Dodici ...

Venezia - tentato stupro di una studentessa delle medie : due Ragazzini messi in fuga da un compagno : L'hanno afferrata e trascinata in un sottoportico buio. Uno faceva da palo, l'altro ha tentato di stuprarla. E la violenza stava per consumarsi se non fosse stato per l'intervento di un compagno di ...

San Teodoro - in scena la nuova commedia dei Ragazzi delle scuole : Tutti gli spettacoli si terranno al teatro Comunale Il Cupolone alle 20. L'ingresso è libero. , Visited 12 times, 12 visits today, Notizie Simili: Le scuole di San Teodoro vanno in scena con degli&...

Fame Lab : Ercole Finzi e Molina portano nello spazio bambini e Ragazzi del National Geographic Festival delle Scienze : 'La scienza - ha detto la professoressa nel giorno in cui compie 81 anni - non è qualcosa di esclusivo, va diffusa a tutti e a tutti i livelli, in particolare fra i bambini fin dalle scuole ...

Manchester United - nello spogliatoio delle giovanili c'è una foto di Messi per educare i Ragazzi : Manchester è la città che ha visto diventare grande Cristiano Ronaldo, eppure nelle giovanili dello United non c'è una foto di CR7 ma quella del suo eterno rivale Messi. Proprio così, in uno degli ...

Amici 2018 Serale : svelati i nomi dei Ragazzi e la formazione delle squadre : Il puzzle di Amici 2018 per il Serale del talent di Maria De Filippi è completo. Annunciati tutti i protagonisti della giuria esterna, annunciato il primo ospite per la puntata del 7 aprile 2018, sono stati annunciati finalmente anche i ragazzi che hanno potuto accedere alla fase successiva del programma. Chi è passato? Come sono state formate le due squadre? Amici 2018 Serale: i nomi dei 14 ammessi Come svelato dalle solerti talpine de ...

Le prossime mosse dei Ragazzi americani che lottano contro la lobby delle armi : Cercheranno, ad esempio, di cambiare il modo in cui gli americani parlano di pistole, allontanandosi dalla propaganda politica di entrambi i partiti. Ma renderanno noti anche i backstage del loro ...