Protezione Civile | simulazione alluvione in Friuli | 200 volontari e 9 Comuni interessati

Livorno - arrestato funzionario della Protezione Civile : si appropriava di beni pubblici : arrestato in esecuzione di una misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico, Riccardo Stefanini, funzionario della Protezione Civile comunale accusato di peculato continuato e aggravato. Sono 47 gli episodi accertati dalla squadra Mobile di Livorno, tra gli altri: usava l’auto di servizio per scopi personali, riforniva le proprie di carburante acquistato con la carta del Comune, conduceva una sistematica distorsione dei ...

Protezione Civile - Marini : “Con il nuovo Codice sistema più efficiente” : “Il nuovo Codice di Protezione Civile è un provvedimento atteso dal sistema di Protezione Civile territoriale e nazionale e prende atto dei cambiamenti che sono intervenuti, riformando la Legge quadro in materia ormai datata all’inizio degli anni ’90”: è quanto ha detto la presidente della Regione Umbria e commissario straordinario alla ricostruzione, Catiuscia Marini, intervenendo, a Foligno, al convegno sulle novità ...

Protezione Civile - Guido Bertolaso incorona De Augustinis. L'ex capo dipartimento nazionale : 'Ha tutte le carte in regola per rimettere le ... : UMWEB, Spoleto. "Parlate in giro, spargete la voce: Spoleto deve eleggere sindaco il migliore dei suoi cittadini". E' un vero mattatore da palcoscenico Guido Bertolaso, che martedì pomeriggio ha ...

Livorno - “benzina a spese del Comune e auto di servizio per spostamenti privati” : funzionario Protezione Civile ai domiciliari : Nonostante lo avessero già condannato in primo grado per episodi simili risalenti al 2009, Riccardo Stefanini, funzionario della Protezione civile del Comune di Livorno, aveva continuato imperterrito. In almeno 47 occasioni. “Sistematicamente”, secondo le indagini, usava l’auto di servizio per spostamenti privati. “Si appropriava” per “consumo personale” di beni e materiali ottenuti per “esigenze ...

Frana Gallivaggio (SO) : il dipartimento della Protezione Civile segue l’evolversi della situazione : In relazione all’evento franoso che sta interessando il borgo di Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo (SO), il dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e, in continuo contatto con la Regione Lombardia e la Prefettura di Sondrio, ha provveduto all’attivazione del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa per garantire la massima assistenza alla popolazione interessata. Il ...

Truffa Protezione Civile - in 4 a giudizio : Sono stati rinviati a giudizio i quattro indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro sulla presunta Truffa ai danni della Protezione Civile della Calabria per l'utilizzo degli ...

Nove feriti e un morto nel terremoto - ma è una simulazione. Successo per la maxi esercitazione di Protezione Civile : La donna investita in stazione ha perso una gamba. 'Sul treno qualcosa non ha funzionato' 3 Omicidio in viale Dante 4 Uccisa a coltellate: liti frequenti col marito, lei era già finita all'ospedale ma ...

Protezione Civile - il governatore del Molise Toma ai volontari : “siete il nerbo di questa Regione - base indispensabile” : “Voi siete il nerbo della Protezione civile di questa Regione, siete la base indispensabile di un sistema. Sia chiaro, senza il volontariato non si va da nessuna parte. E meno male che ci siete”. Cosi’ il presidente della Regione Molise, Donato Toma, aprendo i lavori dell’Assemblea generale della Consulta del coordinamento del volontariato di Protezione civile della Regione Molise, l’organismo che riunisce tutte le ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : forti temporali in arrivo - allarme maltempo estremo al Nord : Allerta Meteo – L’ampia depressione atlantica che sta investendo anche il Mar Mediterraneo occidentale sino all’entroterra magrebino, continua ad indirizzare flussi umidi ed instabili verso le nostre regioni centro-settentrionali, accentuando condizioni di instabilità e rinnovando condizioni altamente favorevoli all’innesco di precipitazioni temporalesche anche intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...