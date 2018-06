Professori universitari in sciopero | esami a rischio

wired

(Di venerdì 1 giugno 2018) Roma caput universitatis. La Capitale va a dormire con un governo fresco e si risveglia con un problema vecchio, quello degli scioperi nelle università. Parte da Roma e raggiunge tutta Italia la protesta deie dei ricercatori, pronti ad affrontare a muso duro la questione degli adeguamenti salariali, la perenne richiesta di maggiori fondi per gli istituti e la regolarizzazione dei precari. A cascata anche gli studenti entrano in agitazione e affiggono striscioni con la scritta “non sulla nostra pelle”. Perché lodeglid’appello della sessione estiva che inizia il primo giugno e termina il 31 luglio, mette asoprattutto loro, gli studenti. C’è chi si è preparato a vuoto e chi rischia di non riuscire ad accedere alle borse di studio, che vanno presentate entro il 10 di agosto. Queste le preoccupazioni maggiori dei giovani, così ...