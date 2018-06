Processo Cucchi bis | emergono nuovi verbali falsificati dai carabinieri

Caso Cucchi - Processo bis : nuovi verbali falsificati/ Ultime notizie : carabiniere smentisce prima versione : Caso Cucchi, processo bis: spuntano nuovi verbali falsificati oltre a quello dell'arresto. Tutte le anomalie e le smentite da parte del carabiniere Aristodemo chiamato oggi a testimoniare.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:52:00 GMT)

Morte Stefano Cucchi - al Processo bis spuntano altri verbali falsificati e anomalie : Al processo bis sulla Morte del geometra romano deceduto nel 2009 in ospedale sei giorni dopo l’arresto spuntano nuove anomalie e documenti falsificati. Oggi è stata ascoltata la testimonianza di Gabriele Aristodemo, in servizio presso la stazione Appia all'epoca dei fatti e presente, insieme ad altri colleghi, al momento dell'arresto e perquisizione a casa di Cucchi.Continua a leggere

Caso Cucchi : Processo bis - spuntano nuovi verbali falsificati : Nuvo colpo di scena nel Caso Cucchi. Ci sono dei verbali falsificati e nuove incongruenze al processo bis in prima corte d'Assise sulla morte di Stefano Cucchi , il geometra di 31 anni deceduto all' ...

Processo Cucchi bis - il superteste ai giudici : 'Massacrato dai Carabinieri' : Un giovane letteralmente massacrato di botte dai militari dell’arma dei Carabinieri. E quel giovane è Stefano Cucchi, morto a Roma nell’ottobre 2009 durante la custodia cautelare dopo essere stato fermato per possesso di droga. Questa la testimonianza choc, riportata dal Fatto Quotidiano on line, di Riccardo Casamassima martedì al Processo bis davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma. L’appuntato scelto, quindi, ha confermato la versione ...

Processo Cucchi - confermato il pestaggio - Ilaria Cucchi : «Adesso posso piangere Stefano» : Nove anni dopo la morte di suo fratello Stefano, Ilaria Cucchi si sente libera di piangerlo. Morì il 22 ottobre del 2009, a 31 anni, nel reparto protetto dell’ospedale Pertini di Roma. I medici lo trovarono privo di vita tre ore dopo il suo decesso. Era stato arrestato una settimana prima, perché trovato in possesso di hashish e alcune pastiglie. «Prima non potevo, non ho pianto per anni, nessuno della mia famiglia ha potuto. C’era ...

Caso Cucchi - in aula la testimonianza che ha fatto riaprire il Processo Video : “Ho avuto paura di ritorsioni nei miei confronti”. L’appuntato scelto dei carabinieri Riccardo Casamassima spiega davanti ai giudici della prima corte di Assise di Roma perché la sua testimonianza è arrivata solamente a maggio 2015, quattro anni e mezzo dopo la tragica morte di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Pertini di Roma, a sei giorni di distanza dal suo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. “All’inizio ...

Cucchi - un carabiniere al Processo : 'So che fu massacrato dai colleghi' : Due dei testimoni-chiave del processo scaturito dall'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi confermano: il giovane geometra romano fu 'massacrato' dai carabinieri dopo il suo arresto per droga e ...

Processo Cucchi bis. Un maresciallo teste chiave in aula : “Fu massacrato di botte dai carabinieri” : «Il maresciallo Roberto Mandolini mi disse in caserma che un giovane era stato massacrato di botte dai ’ragazzi’ che io ho subito identificato con i militari che avevano proceduto all’arresto», a dirlo è il maresciallo dei carabinieri, Riccardo Casamassima, il testimone chiave dell’inchiesta Cucchi bis, colui che con le proprie dichiarazioni ha per...

Stefano Cucchi - nuovo Processo d’appello per medici. Pg Roma chiede una perizia : Una nuova perizia per accertare il nesso tra “le condotte colpose già accertate” e la morte di Stefano Cucchi. L’ha chiesta il pg Arcibaldo Miller nel terzo processo d’appello ai cinque medici dell’ospedale Romano Sandro Pertini (il primario Aldo Fierro, insieme con i dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo), imputati nella vicenda della morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra Romano ...