Problemi Iliad | Simbox introvabili e fuorilegge | rete colabrodo | IP francesi

Iliad - copertura e Problemi IP : cosa sta succedendo alla compagnia : Iliad è da diverse settimane al centro delle notizie dal mondo della tecnologia. L'operatore francese è però sbarcato ufficialmente solo da pochi giorni in Italia: l'obiettivo del colosso è quello di conquistare il mercato del nostro Paese, tra i più importanti al mondo. L'approdo nel nostro Paese è stato possibile grazie alla recente fusione fra Wind e Tre, che sono diventate una singola compagnia liberando cosi un posto: disponibili dunque le ...

Precisazioni sui primi Problemi Iliad Italia : ulteriori feedback e situazione al 31 maggio : Si potevano facilmente prevedere, soprattutto nella prima fase, alcuni problemi Iliad Italia. Se da un lato determinati scenari per coloro che si sono immediatamente portati a casa una SIM della compagnia telefonica hanno in qualche modo sorpreso il pubblico, allo stesso tempo per noi addetti ai lavori era impossibile non immaginare che l'impatto del nuovo operatore potesse generare qualche disservizio e lamentela. Vedere per credere lo scenario ...

Primi Problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

Primi Problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]