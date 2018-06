Potere al Popolo non partecipa al presidio

Potere al Popolo discute sul proprio futuro : ecco le varie posizioni in campo : E' stata l'unica lista a superare l'1% alle scorse elezioni politiche fra quelle che non sono riuscite a superare lo sbarramento del 3% per entrare in Parlamento, stiamo parlando di Potere al Popolo , ...

Potere al Popolo discute sul proprio futuro : ecco le varie posizioni in campo Video : E' stata l'unica lista a superare l'1% alle scorse elezioni politiche fra quelle che non sono riuscite a superare lo sbarramento del 3% per entrare in Parlamento, stiamo parlando di Potere al Popolo, il soggetto plurale della sinistra antiliberista che proprio in queste settimane sta discutendo, fra le proprie numerose anime e componenti, le modalita' di come prore il proprio percorso politico. Potere al Popolo in assemblea nazionale il 26 e 27 ...