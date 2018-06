Poldark 4×01 | le anticipazioni della quarta stagione VIDEO

ilnotiziangolo

(Di venerdì 1 giugno 2018)4×01 vivrà il suo debutto domenica, 10 giugno 2018, sulla BBC. Prima di otto episodi, la premiere ci rivelerà che cosa accadrà a Ross ed alla sua famiglia, sullo sfondo di un’ennesima battaglia commerciale. La trama di4×01 ci svela inoltre il ruolo sempre più decisivo di Tom Harry, il personaggio interpretato da Turlough Convery.4×01, Truro piega il volereCornovaglia Il primo ministro Pitt convoca un’elezione che riesce a diffondere un clima di preoccupazione in tutta la cittadina. George Warleggan invece è convinto di avere ormai in pugno la popolazione, mentre Demelza deve fare i conti con la sua infedeltà. Il suo innamorato Hugh deciderà di contrastare George alle prossime elezioni. La donna avrà inoltre un ruolo di primo piano per poter riunire in accordo i rivali locali, Falmouth e Basset. Gli Enyses sembrano sul punto di ...