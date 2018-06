Pokemon Quest supera il milione di download su Switch

Il frenetico RPG d'azione Pokémon Quest è disponibile a sorpresa su Nintendo eShop : Durante la conferenza stampa a tema Pokémon, sono stati annunciati Pokémon: Let's Go, Pikachu!, Pokémon: Let's Go, Eevee! ma non solo. Infatti è stato svelato anche Pokémon Quest, un frenetico RPG d'azione sviluppato da GAME FREAK, disponibile a sorpresa già da oggi su Nintendo eShop. In Pokémon Quest i giocatori esploreranno in lungo e in largo un luogo in cui tutto è cubico, compresi i Pokémon: l'Isola Cubetti. Qui andranno in cerca di ...

Nintendo annuncia e rilascia sull’eShop a sorpresa Pokémon Quest per Switch : E dopo Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, Game Freak e Nintendo annunciano e rilasciano sull’eshop della Switch, Pokèmon Quest. Pokèmon Quest disponibile da oggi Con Quest i giocatori potranno partire alla ricerca di nuovi Pokèmon in un mondo cubesco. Di seguito le caratteristiche principali: Utilizza comandi semplici per giocare Allena tanti Pokèmon ed ...

Pokémon Switch : secondo Emily Rogers l'annuncio ufficiale del gioco è ancora previsto per questo mese : La nota insider Emily Rogers dichiarò, alla metà di questo mese, che entro maggio sarebbe arrivato l'annuncio di un gioco dei Pokémon destinato a Nintendo Switch.Ora, che siamo ormai al 28 di maggio, i giocatori cominciano a chiedersi quando arriverà questo annuncio ufficiale. Ebbene, stando a quanto riportato da MyNintendonews, sembra che entro il mese dovremo aspettarci qualche novità.secondo Emily Rogers non sarebbe cambiato nulla nei ...

Pokémon Switch sarà svelato entro questo mese? : Molti giocatori stanno aspettando con ansia di vedere quale sarà la forma del primo Pokemon per Nintendo Switch e la nota insider Emily Rogers avrebbe informazioni sul titolo. Già sappiamo che il gioco dovrebbe arrivare in due versioni e, ora, la Rogers afferma che Pokemon Switch sarà svelato ufficialmente a breve, entro questo mese ma non solo, dichiara anche che il team si è ispirato al Pokemon GO per il gioco, estremamente popolare per i ...

Il nuovo sistema di quest rinnova Pokémon Go - articolo : Puoi giocare a Pokèmon Go in una grande varietà di modi. Forse è la distrazione da due minuti durante i tuoi spostamenti mattutini o la camminata verso lezione. O ancora è un modo per riempire un'ora di pausa pranzo con un paio di raid ad accompagnare un bel panino.Magari sei interessato solamente a riempire il tuo Pokédex o forse prendi molto sul serio il salire di livello e dare battaglia nelle palestre. Ho incontrato persone che giocano per ...