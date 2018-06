Play Store | sconti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 20 i titoli gratuiti

Il non ancora annunciato Honor Play messo a listino da uno store cinese a 3299 Yuan : Honor ha in programma un evento per il prossimo 6 giugno, che avrà come protagonisti i nuovi Honor 9i e Honor Play e proprio quest'ultimo, pur non essendo stato ancora annunciato ufficialmente è stato già messo a listino da uno store cinese al prezzo di 3299 Yuan (circa 440 euro al cambio). L'articolo Il non ancora annunciato Honor Play messo a listino da uno store cinese a 3299 Yuan proviene da TuttoAndroid.

Google gioca con le notifiche degli eventi all’interno del Play Store : Google testa una piccola novità all'interno del Play Store: le notifiche degli eventi delle app, in particolare dei giochi, sono state in alcuni casi spostate nella parte superiore della sezione dedicata agli aggiornamenti. L'avete notato anche voi? L'articolo Google gioca con le notifiche degli eventi all’interno del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store è stato molto meno redditizio dell’App Store nel Q1 2018 : Secondo una recente ricerca, il Play Store di Google ha prodotto entrate nette per dispositivo 10 volte inferiori rispetto a quelle dell'App Store nel Q1 2018. L'articolo Il Google Play Store è stato molto meno redditizio dell’App Store nel Q1 2018 proviene da TuttoAndroid.

Play Store : molti giochi e tante app Android in offerta per questo martedì : Ci sono più di 60 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 26 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per cominciare bene la settimana? L'articolo Play Store: molti giochi e tante app Android in offerta per questo martedì proviene da TuttoAndroid.

FIFA 18 è in sconto sullo store di PlayStation per celebrare l'arrivo dell'aggiornamento 2018 FIFA World Cup Russia : Gli appassionati di calcio saranno in trepidante attesa dei prossimi mondiali, anche se la nostra nazionale, purtroppo, non sarà tra le protagoniste. Ma niente paura, perché il nuovo aggiornamento gratuito di FIFA 18, 2018 FIFA World Cup Russia, vi permetterà di cambiare la storia e magari vincere il prestigioso trofeo proprio con la maglia azzurra.In coincidenza del lancio di 2018 FIFA World Cup Russia, vi segnaliamo interessanti sconti per ...

Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per cominciare bene la giornata : Ci sono più di 50 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 19 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per per cominciare bene la giornata? L'articolo Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per cominciare bene la giornata proviene da TuttoAndroid.

Iliad non perde tempo : già disponibili due app ufficiali nel Play Store : Iliad non vuole lasciare nulla al caso e così, nell'attesa che arrivi martedì mattina, ha pubblicato due applicazioni, con il nome di Mobile Config e Portabilità Seriale SIM, all'interno del Play Store. L'articolo Iliad non perde tempo: già disponibili due app ufficiali nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

FIFA 18 a meno di 20 euro nelle offerte del weekend su PlayStation Store : Finalmente è arrivato un nuovo weekend di sconti sul PlaySation Store. Questa settimana le offerte interessano diversi generi e alcuni titoli potranno essere acquistati a prezzi molto conventienti come l’ultimo capitolo di Assassin’s Creed disponibile in promozione a partire da 39,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt o Destiny 2, FIFA 18 e tanti altri ancora. Di seguito l’elenco completo dei giochi in offerta questa settima sul PlayStation ...

Anche Action Launcher si adegua al GDPR con la versione 36 sul Play Store : Nuovo aggiornamento per Action Launcher, di cui è disponibile la versione 36 sul Play Store, con novità legate principalmente al GDPR. L'articolo Anche Action Launcher si adegua al GDPR con la versione 36 sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Play Store : sconti fino al 90% su app e giochi Android - ma solo 16 i titoli gratuiti : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 16 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per affrontare al meglio questa giovedì? L'articolo Play Store: sconti fino al 90% su app e giochi Android, ma solo 16 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Gboard si aggiorna - Google Opinion Rewards permette di ricreare il proprio account e il Play Store si prepara a modificare la UI : Il team di Google è sempre impegnato a migliorare i vari servizi offerti e le ultime novità riguardano Gboard, il Play Store e Google Opinion Rewards L'articolo Gboard si aggiorna, Google Opinion Rewards permette di ricreare il proprio account e il Play Store si prepara a modificare la UI proviene da TuttoAndroid.

La demo di ZONE OF THE ENDERS : The 2nd RUNNER - M?RS sbarca su PlayStation Store : Sony Interactive Entertainment e Konami avevano annunciato nella giornata di ieri che presto sarebbe stata resa disponibile una versione di prova di ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - M∀RS, con supporto al 4K, un sistema di controllo alternativo adatto a un pubblico esperto e compatibilità con PlayStation VR.Ebbene, le promesse sono state mantenute e, già da ora, è possibile provare la demo di ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - ...

Disponibile open beta H1Z1 Battle Royale su PlayStation Store - link download : H1Z1 Battle Royale arriva oggi, martedì 22 maggio, con l'open beta su PlayStation 4. Il client infatti è già Disponibile per il download gratuito dal PlayStation Store, ma si potrà accedere ai server solo a partire dalle 18:00, ora italiana. C'è quindi la possibilità di scaricare gratuitamente l'open beta da questo indirizzo. link download open beta di H1Z1 Battle Royale Tutti coloro che sono incuriositi da questo gioco possono ingannare ...

Play Store : tanti giochi e molte app Android in offerta per questo lunedì : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 15 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per cominciare al meglio la settimana? L'articolo Play Store: tanti giochi e molte app Android in offerta per questo lunedì proviene da TuttoAndroid.