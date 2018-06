Più contratti flessibili e meno autonomi | così si è trasformato il mondo del lavoro

Lavoro : Capone - meno per giovani e Più contratti stagionali : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Nessun miglioramento effettivo sull’occupazione, visto che l’Istat nei suoi dati include l’aumento dei contratti a tempo determinato, il che riguarda soprattutto l’esercito di chi ha un contratto di Lavoro stagionale, a ridosso della stagione estiva. In altre parole, non si può parlare di ripresa effettiva, se a farne le spese sono sempre i giovani , il cui tasso di disoccupazione ...

Mondiali calcio 2018 - i giocatori Più pagati. Gli stipendi e i contratti pubblicitari. Che lotta tra Cristiano Ronaldo e Messi : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di ...

Contratti discografici per i cantanti di Amici 2018 : Biondo il Più richiesto : Arrivano le prime proposte in vista dei Contratti discografici per i cantanti di Amici 2018, in gara al serale. il concorrente più richiesto dalle etichette discografiche è Biondo che, di puntata in puntata, fa discutere la commissione interna ed esterna. Aveva ragione Rudy Zerbi: il ragazzo funzionerebbe molto in ambito discografico al punto che tutte e tre le major italiane lo vogliono fortemente incontrare per una proposta ...