Pil | confermata la crescita

Regno Unito - confermata la stima preliminare sul Pil : confermata la stima preliminare per il PIL del Regno Unito nel primo trimestre del 2018. La seconda stima diffusa dall'Office for National Statistics , ONS, evidenzia una crescita dello 0,1% rispetto ...

Calenda : 'Tra M5s-Pd diversità forti - no a ruota di scorta'. E sul Def : 'Crescita confermata - Pil può arrivare a +1 - 6%' : "Non ci sono elementi di una possibile recessione, i fondamentali migliorano" e il Def "conferma la crescita con una previsione prudente dell'1,5% , per il 2018 ndr, del Pil, ci stava anche un +1,6%". ...