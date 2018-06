Piazza Pulita | Corrado Formigli e lo sfogo contro Enrico Mentana

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% - Annunziata 4.8% . La7 all’8% nelle 24h : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% - Annunziata 4.8% : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Divergent ha intrattenuto .000 spettatori ...

Corrado Formigli umilia Enrico Mentana a Piazzapulita : il duro attacco Video : Colpo di scena questa sera in diretta [Video] su La7 durante la formazione del nuovo governo. Essendo giovedì, il prime time della rete doveva essere nelle mani di Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli che in queste ultime settimane ha registrato un vero e proprio boom di ascolti con oltre un milione e mezzo di spettatori. Eppure al posto di Formigli abbiamo visto che alle 21.15 è partito uno speciale del Tg La7 condotto da ...

La7 - Mentana fa tardi e Formigli sbotta a Piazza Pulita : video : Corrado Formigli contro Enrico Mentana e La7: “Sono anni che diamo notizie in diretta” Corrado Formigli si scaglia contro Enrico Mentana e La7. E’ quanto successo nella puntata di Piazza Pulita trasmessa giovedì 31 maggio 2018. Queste le parole pronunciate dal conduttore in diretta tv. “Alleluia. Eccoci qua. Grazie a Enrico Mentana per questa 35-50 […] L'articolo La7, Mentana fa tardi e Formigli sbotta a Piazza ...

La7 - Mentana fa tardi e Formigli sbotta a PiazzaPulita : video : Corrado Formigli contro Enrico Mentana e La7: “Sono anni che ci occupiamo di notizie” Corrado Formigli si scaglia contro Enrico Mentana e La7. E’ quanto succede nella puntata di Piazza Pulita trasmessa giovedì 31 maggio 2018. Queste le parole pronunciate dal conduttore in diretta tv. “Alleluja. Eccoci qua. Grazie a Enrico Mentana per questa 35-50 […] L'articolo La7, Mentana fa tardi e Formigli sbotta a PiazzaPulita: ...

Mentana 'sfratta' Piazzapulita. Formigli si arrabbia : "Ritardo di 40 minuti - grazie Enrico" : I lunghissimi e caldissimi giorni della crisi di governo regalano ascolti record a La7, ma anche un clamoroso strappo tra due dei suoi volti di punta. Nella sera in cui l’esecutivo di Giuseppe Conte ha preso vita, è infatti andato in scena lo scontro a distanza tra Corrado Formigli ed Enrico Mentana, con quest’ultimo che, dopo quattro ore di live ininterrotto (tra maratona e tg), ha eccezionalmente ripreso la linea alle 21.15 al termine di ...

Piazzapulita - Corrado Formigli contro Mentana che sfora : «Grazie per i 40 minuti di ritardo». Poi rimprovera La7 – Video : Corrado Formigli Le prime scintille dopo la nascita del nuovo governo non si sono consumate a Palazzo, ma in tv. Per seguire i decisivi momenti che hanno sancito l’inizio dell’esecutivo Conte, Enrico Mentana – subentrato in diretta con la sua maratona – ha infatti sforato di parecchi minuti ai danni di Piazzapulita, che sarebbe dovuta iniziare alle 21.15. Il conduttore del talk show, Corrado Formigli, non gliel’ha ...

Stasera in TV Streaming Diretta 31 maggio : Piazzapulita La7 : ... ma anche il grande sport nel menù della prima serata di oggi giovedì 31 maggio 2018 : ecco la programmazione in dettaglio, in Diretta tv e Streaming , sulle reti Rai , Mediaset , La7 , TV8 e Nove . ...

Corrado Formigli - botto pazzesco di PiazzaPulita : insidia il regno di Massimo Giletti e Non è l'arena? : In questi giorni in cui c'è grande 'fame' di politica, Formigli insomma passa all'incasso. Per inciso, ancora una volta l'allievo ha polverizzato il maestro: infatti Michele Santoro con il suo M si è ...

Piazzapulita del 10 maggio con Formigli - anticipazioni ospiti : Paola Taverna e Denis Verdini : Lo streaming della puntata di Piazza Pulita di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Piazzapulita sulle elezioni, ospiti di questa sera L'analisi della situazione politica.

Matteo Renzi a Piazza Pulita : "Chi vince deve governare - se non è capace basta che lo dica" : L'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi è apparso questa sera in TV a Piazza Pulita su La7 con un'intervista registrata lo scorso 1 maggio, prima della Direzione del PD di oggi.Renzi, presente all'incontro odierno del PD, affronterà la questione delle polemiche sollevate dopo la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa, quando ha di fatto chiuso la porta al Movimento 5 Stelle:Io davvero francamente non ...

Pd - Renzi a Piazzapulita : “Giusto confrontarsi - ma non tradire mandato cittadini” : Luca Bertazzoni di Piazzapulita (La7) ha intervistato Matteo Renzi alla vigilia della direzione del Pd. Delegittimare Maurizio Martina? “Ma perché? Io davvero francamente non capisco tutte queste polemiche”. Ha detto Matteo Renzi nell’intervista realizzata il 1° maggio e mandata in onda giovedì sera a Piazzapulita, a proposito delle tensioni nel Pd dopo la partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio. “Io ...