Piazza federale | precedenza a pedoni

Lega - Salvini riunisce il consiglio federale a Roma : la ruspa si è Piazza ta nell'Urbe : Questa partita politica nei palazzi Roma ni è stata stravinta da Salvini . Il quale adesso vuole farsi incoronare in loco come il barbaro che ha fatto saltare le manovre politiche del vecchio ceto ...

Berna : 87enne dimostra in Piazza federale contro affari armi :