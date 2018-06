Piazza Affari festeggia il nuovo Esecutivo : ... che festeggia il Job Report migliore delle attese anche se p rende forza l'ipotesi di una nuova stretta monetaria a fine mese in scia al buono stato di salute dell'economia statunitense. Bypassato ...

Piazza Affari (+1 - 5%) brinda al Governo. Spread chiude a 239 punti : La nascita del Governo Conte, dopo settimane di stallo e l'ipotesi concreta di ritorno alle urne, e il ribaltone in Spagna con Pedro Sanchez nuovo premier alla guida di un Governo a impronta socialista rimuovono due elementi di incertezza e, insieme ai brillanti dati Usa sui nuovi posti di lavoro, spingono il rialzo delle Borse europee. A Milano Fca pesante dopo il piano. Bene Wall Street dopo dati sul lavoro Usa. Il dollaro torna a ...

Piazza Affari vola - lo spread va giù : L'Istat intanto conferma le stime della crescita: Nel primo trimestre di quest'anno il Pil è salito dello 0,3% e sarà dell'1,4% su base annua. -

Piazza Affari in forte rialzo con nuovo Governo. Banche in rally : Il mercato festeggia la nascita del nuovo Governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle, che sarà guidato da Giuseppe Conte e che vedrà al Ministero dell'Economia Giovanni Tria, preside di facoltà all'...

Giù lo spread - Piazza Affari in forte rialzo : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – spread in calo e apertura in forte rialzo per Piazza Affari. Trovato l’accordo per il nuovo governo, che giurerà oggi alle 16, i mercati sembrano tranquillizzarsi. Lo spread tra Btp a 10 anni e omologhi tedeschi Bund si attesta poco sopra i 220 punti, in netto calo dagli oltre 250 punti alla chiusura dei mercati finanziari di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato è al 2,64% Piazza Affari ha aperto la ...

Banche in pole position a Piazza Affari : Teleborsa, - Seduta in rally a Piazza Affari, con le Banche in prima linea su alcune ricoperture dopo le recenti perdite. A galvanizzare il mercato la ritrovata serenità politica in Italia che ha ...

Piazza Affari brinda a nuovo governo - Ftse Mib sale del 2% trainato dai bancari. Brilla Banco Bpm - attesa per piano Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona sarà alla guida del ministero degli Affari europei. Matteo Salvini e Luigi Di Maio affiancheranno Conte come vicepremier e ...

Piazza Affari apre in netto rialzo - Ftse Mib +2 - 30% : Roma, 1 giu. , askanews, Piazza Affari apre in netto rialzo. L'indice Ftse Mib registra in avvio un +2,30% mentre l'All Share guadagna il 2,12%.