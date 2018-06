Piazza Affari brinda a nuovo governo | Ftse Mib sale del 2% trainato dai bancari Brilla

Piazza Affari apre in netto rialzo - Ftse Mib +2 - 30% : Roma, 1 giu. , askanews, Piazza Affari apre in netto rialzo. L'indice Ftse Mib registra in avvio un +2,30% mentre l'All Share guadagna il 2,12%.

Mercati - lo spread in calo a 231 punti Piazza Affari parte in rialzo : Avvio in netto rialzo per Piazza Affari, all'indomani dell'accordo raggiunto dalle forze politiche M5S e Lega e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del governo guidato ...

Giù lo spread - Piazza Affari in rialzo : spread in calo e apertura in forte rialzo per Piazza Affari. Trovato l'accordo per il nuovo governo , che giurerà oggi alle 16, i mercati sembrano tranquillizzarsi. Lo spread tra Btp a 10 anni e ...

Piazza Affari attesa in deciso rialzo su incarico a Conte - Borse europee più timide. Focus su dati Usa e Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria. Il giuramento del presidente del consiglio e dei componenti il nuovo governo avrà luogo oggi al Quirinale alle 16 mentre la fiducia del Parlamento è ...

Accoglienza positiva. Lo spread saluta il nuovo Governo e scende - Piazza Affari vola a +2% in apertura : Reazione positiva dei mercati al nuovo Governo targato Lega-M5S. Lo spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti rispetto ai 241 della chiusura di ieri: il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69% per cento. apertura in forte rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15 per cento. volano i titoli bancari: Ubi Banca +5%, Intesa Sanpaolo +4 per cento.Il #FTSEMIB apre a 22.263 ...

Spread giù - vola Piazza Affari Conte rassicura i mercati Banche e finanziari in rialzo : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su Affaritaliani.it

Governo - spread Btp-Bund apre in netto calo : sotto i 230 punti. Sprint di Piazza Affari in avvio : oltre il +2% : Il varo del Governo Conte sembra rassicurare i mercati. Lo spread tra Btp e Bund, che negli scorsi giorni aveva sfondato il muro dei 300 punti tornando ai livelli del 2013, apre in sensibile calo a 224, dopo aver già ripiegato a 241 in chiusura nella giornata di giovedì quando Lega e M5s sembravano ormai pronti alla stretta di mano finale. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,64%. Diminuisce quindi la percezione di un rischio ...

Piazza Affari nervosa in attesa di notizie da Roma - nuova seduta sprint per Fca. Soffre Enel : ... parallelamente al riemergere di tensioni su Btp con il tasso del biennale risalito all'1,3% dopo che in mattinata era sceso fino allo 0,7% sull'ipotesi di Ciocca , Bankitalia, ministro dell'Economia ...

Crolla a Piazza Affari Aeffe : Pressione sulla società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,56%. La tendenza ad una settimana di Aeffe è più fiacca rispetto all'...

Piazza Affari non prosegue rimbalzo - male Enel : ... parallelamente al riemergere di tensioni su Btp con il tasso del biennale risalito all'1,3% dopo che in mattinata era sceso fino allo 0,7% sull'ipotesi di Ciocca , Bankitalia, ministro dell'Economia ...

Piazza Affari in altalena nell'attesa del Governo - spread sopra 250 : Anche Wall Street è debole, sul timore di nuove tensioni internazionali sul fronte del commercio internazionale. Sale intanto l'attesa per le novità sulla formazione del nuovo esecutivo italiano. A Piazza Affari giù le utility, acquisti sulle banche. L'euro, dopo aver tentato di riconquistare 1,17 dollari, ripiega...

Generali in denaro a Piazza Affari dopo le conferme di Moody's : Teleborsa, - Brilla a Piazza Affari il titolo Generali Assicurazioni, che passa di mano con un aumento del 2,39%. L'agenzia Moody's ha confermato il rating Baa1 e l'outlook stabile , dopo aver deciso ...

Piazza Affari scommette sul governo - lo spread scende : ... Moscovici, giovedì mattina hanno gettato acqua sul fuoco dopo le parole pesanti di Oettinger sulla crisi politica in Italia. "sarebbe inammissibile speculare e soprattutto interferire', ha affermato ...

Mercati ottimisti : spread in forte calo e Piazza Affari è in recupero : Fari puntati anche sulla Casa Bianca: Trump si appresterebbe ad annunciare nelle prossime ore i dazi su acciaio e alluminio anche per l'Unione Europea -