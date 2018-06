Pedofilia in Cile | Papa | “Non potevamo ignorare il dolore”

Cosa farà Francesco dopo il mea culpa dei vescovi cileni sulla Pedofilia : Hanno presentato per iscritto a Papa Francesco le proprie dimissioni. I 34 vescovi cileni (31 in servizio e 3 emeriti) cercano di riparare allo scandalo pedofilia che ha travolto il Paese sudamericano. Ora sarà il Pontefice a decidere (ha già annunciato rimozioni). È un vero e proprio terremoto per la Chiesa cilena. Il mea culpa dei vescovi e l'ovvio passo indietro - anche se non risulta che in passato sia mai accaduta ...

Pedofilia - si dimettono tutti i vescovi cileni : “Chiediamo perdono - abbiamo commesso gravi errori ed omissioni” : Dimissioni in blocco per i vescovi cileni. Dopo lo scandalo della Pedofilia che ha travolto l’episcopato del Paese latinoamericano e i tre giorni di incontri con Papa Francesco in Vaticano, tutti i vescovi cileni hanno rimesso i loro mandati nelle mani di Bergoglio. Una decisione a dir poco clamorosa e che non ha precedenti nella storia recente della Chiesa cattolica perché mai prima d’ora l’episcopato di un intero paese era stato azzerato di ...

Il rumore del silenzio sulla Pedofilia nella Chiesa - tra il processo Pell e il caso cileno : Anche il silenzio può far rumore. Anche il silenzio ha un suono. Bisognerà attendere per capire se si tratta della quiete prima della tempesta oppure se la consegna del silenzio servirà ancora una volta a coprire. Però un fatto è certo: quasi con un sincrono globale, il silenzio è caduto contemporaneamente su due delle vicende di pedofilia che hanno fatto tremare il trono di Pietro negli ultimi mesi.La ...